Dolar
42,5966 %0.04
Euro
49,5518 %-0.07
Gram Altın
5.761,60 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti

Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir siyasetinde uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunan eski milletvekili Cemal Tercan, 92 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tercan’ın vefat haberini oğlu Bülent Tercan, ETİK Başkan Yardımcısı olarak duyurdu. Tercan’ın cenaze töreni, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

Cemal Tercan Kimdir?

Cemal Tercan, 1933 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Meslek hayatına Makine Tekniker Okulu'ndan mezun olduktan sonra üretim ve imalat sektöründe adım atan Tercan, ilerleyen yıllarda İzmir'e yerleşerek esnaf teşkilatında aktif roller üstlenmiştir. İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği’nin kurucu başkanları arasında yer alan Tercan, esnaf camiasının sorunlarını gündeme taşıyan çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Siyasi Kariyeri

Cemal Tercan, kamuoyunda bilinirliğini artırdıktan sonra siyasi alanda da etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15., 16. ve 19. dönemlerde İzmir milletvekili olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyeri boyunca, esnaf ve küçük işletmelerin sorunlarına dair yapmış olduğu katkılarla dikkat çekmiştir.

Sağlık Durumu ve Vefatı

Bir süredir kanser tedavisi gören Cemal Tercan, İzmir’deki özel bir hastanede tedavi altında bulunuyordu. Sağlık durumunun kötüleşmesi ile birlikte 92 yaşında hayatını kaybetti. Tercan'ın vefatı, İzmir'deki birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Esnaf camiası ve siyasi çevrelerde bıraktığı iz, onun anısını yaşatmaya devam edecektir.

#Haberler
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
#Politika / 09 Aralık 2025
Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi
Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi
#Magazin / 09 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Gündem
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft