Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti

İzmir siyasetinde uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunan eski milletvekili Cemal Tercan, 92 yaşında hayata veda etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Tercan’ın vefat haberini oğlu Bülent Tercan, ETİK Başkan Yardımcısı olarak duyurdu. Tercan’ın cenaze töreni, Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek.

Cemal Tercan Kimdir?

Cemal Tercan, 1933 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Meslek hayatına Makine Tekniker Okulu'ndan mezun olduktan sonra üretim ve imalat sektöründe adım atan Tercan, ilerleyen yıllarda İzmir'e yerleşerek esnaf teşkilatında aktif roller üstlenmiştir. İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği’nin kurucu başkanları arasında yer alan Tercan, esnaf camiasının sorunlarını gündeme taşıyan çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Siyasi Kariyeri

Cemal Tercan, kamuoyunda bilinirliğini artırdıktan sonra siyasi alanda da etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 15., 16. ve 19. dönemlerde İzmir milletvekili olarak görev yapmıştır. Siyasi kariyeri boyunca, esnaf ve küçük işletmelerin sorunlarına dair yapmış olduğu katkılarla dikkat çekmiştir.

Sağlık Durumu ve Vefatı

Bir süredir kanser tedavisi gören Cemal Tercan, İzmir’deki özel bir hastanede tedavi altında bulunuyordu. Sağlık durumunun kötüleşmesi ile birlikte 92 yaşında hayatını kaybetti. Tercan'ın vefatı, İzmir'deki birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Esnaf camiası ve siyasi çevrelerde bıraktığı iz, onun anısını yaşatmaya devam edecektir.