2026 KPSS Başvuru Takvimi ve Sınav Tarihleri Nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), devlet memuru olmak isteyen adaylar için önemli bir aşamadır. 2026 yılı için KPSS başvuru tarihleri ve sınav günleri, adaylar tarafından büyük bir merakla beklenmektedir. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar, bu tarihler hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürmektedir.

KPSS 2026 başvuru tarihleri, adayların sınav sürecine hazırlık yapabilmeleri açısından kritik öneme sahiptir. Adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak için sık sık “KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?” gibi sorular sormaktadır. Bu bağlamda, 2026 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlerde yapılacağına dair detaylar aşağıda sunulmuştur.

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru ve Sınav Tarihleri Nedir?

2026 KPSS ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir. Başvuruların tamamlanmasının ardından, KPSS ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebileceklerdir.

KPSS ortaöğretim sınavı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla yapılacak olup, sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için önemli bir dönüm noktası olacaktır.

2026 KPSS Ön Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri Ne Zaman?

KPSS ön lisans başvuruları, 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu süreçte adaylar, gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını tamamlamalıdır. 2026 KPSS ön lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

Ön lisans düzeyindeki adaylar için bu sınav, kamu sektöründe kariyer hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

KPSS Lisans Başvuru ve Sınav Tarihleri Hakkında Bilgiler

2026 KPSS lisans başvuruları, 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, bu tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdır. KPSS lisans sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde duyurulacaktır.

Ayrıca, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak ve sınav 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacaktır. DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

2026 KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. ÖSYM'nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr adresine giderek, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Şifrelerini unutan adaylar, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlayabilirler. “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden ilgili KPSS oturumunu seçerek formdaki bilgileri doldurmalıdırlar. Bilgilerini kaydedip başvurularını onayladıktan sonra, sınav ücretini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırmaları gerekecektir.