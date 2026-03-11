Göztepe'de Mateusz Lis, Polonya A Milli Takımı'na İlk Davetini Aldı mı?

Göztepe, Süper Lig'de cumartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'u yenerek 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlarken, kaleci Mateusz Lis için önemli bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde ilk kez Polonya A Milli Takımı'na davet edildi. Bu durum, hem Lis'in kariyeri hem de Göztepe için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mateusz Lis'in Milli Takım Daveti Ne Anlama Geliyor?

Mateusz Lis, Polonya'nın 26 Mart Perşembe günü Arnavutluk ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play Off Yarı Final maçı için geniş kadroya çağrıldığı duyuruldu. Bu davet, Lis'in uluslararası arenada kendini kanıtlama fırsatı bulacağı anlamına geliyor. Daha önce Polonya U18 takımı ile 5, U19 ve U20 takımlarıyla ise 1'er maça çıkan Lis, A Milli Takım seviyesinde de yeteneklerini sergileme şansı elde etmiş oldu.

Göztepe'de 3 sezondur aralıksız olarak görev yapan deneyimli kaleci, özellikle bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lis'in gösterdiği başarı, sadece bireysel anlamda değil, takımın genel performansına da olumlu yansıdı.

Göztepe'nin Savunma Performansı ve Lis'in Rolü

Göztepe, bu sezon Lis ve savunmasının etkileyici performansı sayesinde sadece 18 gol yedi. Süper Lig'de lider Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri olan Göztepe, bu başarıyı büyük ölçüde kaleci Lis'in katkısına borçlu. Lis, bu sezon Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında sık sık adını duyurmayı başardı.

Lis'in Polonya A Milli Takımı'na davet edilmesi, Göztepe yönetimi ve teknik ekibi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu durum, kulübün oyuncularının uluslararası seviyede tanınmasına katkı sağlıyor.

Göztepe ile Mateusz Lis'in Sözleşme Durumu Nedir?

Mateusz Lis'in Göztepe ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, hem kulüp hem de oyuncu için uzun vadeli bir planlama açısından önem taşıyor. Lis'in uluslararası arenada gösterdiği başarı, Göztepe'nin de prestijine katkı sağlayacak bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Göztepe, Lis'in performansını ve milli takıma seçilmesini, kulübün geleceği için olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor. Bu gelişmeler, hem oyuncunun kariyerinde hem de Göztepe'nin hedeflerinde yeni bir sayfa açabilir.