Galatasaray Liverpool rövanş maçı tarihi ve detayları nedir?

Galatasaray Liverpool rövanş maçı tarihi ve detayları nedir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile rövanş mücadelesine çıkacak. Maç tarihi ve yayın bilgileri burada.

Yayınlanma
14
Galatasaray Liverpool rövanş maçı tarihi ve detayları nedir?
Okunma Süresi: 2 dk

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'daki ilk maçın ardından çeyrek final bileti için İngiltere'ye gidecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu eşleşmenin rövanş maçı, Anfield Road'da gerçekleştirilecek ve büyük bir heyecanla takip edilecek.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki rövanş mücadelesinin tarihi, saat ve yayın bilgileri futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İlk maçta alınacak sonuç, çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek önemli bir etken olacak.

Galatasaray - Liverpool rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray, Liverpool ile rövanş maçında 18 Mart 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Anfield Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Bu karşılaşma, iki takımın toplam skoruna göre çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek.

İlk maçta Galatasaray'ın alacağı sonuç, rövanş mücadelesinin önemini artıracak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilmek için çeşitli yayın platformlarını araştırıyor.

Galatasaray çeyrek finale nasıl çıkabilir?

Galatasaray'ın çeyrek finale çıkabilmesi için İstanbul'daki ilk maçta kazanması veya en kötü ihtimalle gol yemeden berabere kalması gerekiyor. Ayrıca, Anfield'da da toplam skorda üstünlüğü koruması şart. Bu durumda, Galatasaray rakibinden daha fazla gol atarsa ya da eşitlik halinde penaltılarda üstünlük sağlarsa turu geçecektir.

Bu süreç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyişi için kritik bir dönüm noktası olacak. Takımın performansı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde tur nasıl belirleniyor?

Şampiyonlar Ligi'nde tur geçişi, toplam skor üzerinden belirleniyor. İki maçın sonunda rakibinden daha fazla gol atan takım, doğrudan çeyrek finale yükseliyor. Eğer toplam skor berabere kalırsa, maç uzatmalara gidecek ve bu süreçte de eşitlik bozulmazsa, turu geçecek takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Galatasaray, bu kurallar çerçevesinde Liverpool'u geçmek için elinden geleni yapacak ve futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

