2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu soru, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adayların sonuç tarihine odaklanmasıyla birlikte, ÖSYM tarafından yapılan açıklama bekleniyordu.

ÖSYM, 2026 MSÜ sonuçlarının 26 Mart 2026 tarihinde erişime açılacağını duyurdu. Bu tarihten itibaren 600 binden fazla aday, sınav sonuçlarını öğrenme imkanına sahip olacak.

Sonuçların erişim detayları nelerdir?

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden giriş yapabilecekler. Sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ve ÖSYM’nin mobil uygulamaları aracılığıyla görüntülenebilecek. Ayrıca, sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

Bu yılki MSÜ sınavına Türkiye genelinde 600 binden fazla aday katılım gösterdi. Sınav, 1.467 bina ve 28 bin 879 salonda düzenlenmiş olup, adaylara beş seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltilmiştir.

Sınav sonrası adayların erişebileceği materyaller

Sınavın ardından ÖSYM, temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açarak adayların, sınav performanslarını erken aşamada değerlendirme imkanı sunmuştur. 2026-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, 11 Mart 2026 saat 23.59’a kadar erişimde kalacak. Adaylar bu süre içinde soru ve cevapları inceleyerek kendi netlerine ilişkin genel bir değerlendirme yapabilecekler.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak tercihler, Milli Savunma Bakanlığının ilan edeceği takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercih işlemlerini MSB Personel Temin sistemi üzerinden tamamlayacaklardır.

Puanlama süreci nasıl işleyecek?

Sınav değerlendirmesi, adayların cevap kağıtlarının ÖSYM’de optik okuyucularla okunmasının ardından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Her testte doğru ve yanlış cevap sayıları ayrı ayrı belirlenecek ve yanlış cevapların dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan elde edilecektir. Bu hesaplamanın ardından adayların MSÜ Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Genel puanları oluşturulacak.

Nihai sonuçlar ise 100 ile 500 arasında değişen puanlara dönüştürülerek açıklanacaktır. Bu süreç, adayların gelecekteki eğitim ve kariyer planlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.