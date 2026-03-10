Kıskanmak dizisinin yeni bölümü neden yok ve 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisi, her hafta artan temposuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran bir yapım olarak dikkat çekmektedir. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanan bu dizi, NOW TV ekranlarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Paşazade ailesinin karanlık sırlarını katman katman açan dizi, izleyicilerin merakını sürekli canlı tutmaktadır.

Dizinin 25. bölümünde yaşanan olaylar, izleyicileri derinden etkileyen gelişmelere sahne oldu. Halit'in Mükerrem ile Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenmesi, gerilimi artırarak tüm karakterlerin hayatlarını alt üst etti. Halit, öfkesiyle çevresindeki en yakın isimleri sorgulamaya başladı. Bu durum, dizinin dinamiklerini değiştiren önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Kıskanmak 26. bölümde neler olacak?

Kıskanmak dizisinin 26. bölümünde, Mükerrem'in Halit'e geri dönme kararı, Nüzhet ve Seniha'yı harekete geçirecek önemli bir gelişme olarak beklenmektedir. Mediha'nın çocukluk yıllarından taşıdığı derin acılar, kızı Seniha'nın yaşadıklarıyla örtüşerek anne-kız arasında duygusal bir bağ kuracak. Bu durum, dizinin karakterleri arasındaki ilişkileri daha da derinleştirecek.

Ayrıca, Seniha'nın kendini Adana gelini olarak tüm geleneklerin ortasında bulması, yeni bölümde dikkat çeken unsurlardan biri olacak. Cihan ve Seniha'nın düğün gecesinde Halit'in silahını ateşleyerek Nüzhet'i vurması, dizinin seyrini tamamen değiştirecek bir kırılma noktası olarak öne çıkmaktadır.

Kıskanmak 26. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisinin 26. bölümü, 10 Mart Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizi, aynı zamanda NOW platformu üzerinden çevrimiçi olarak da takip edilebilecek. Bu durum, izleyicilere esneklik sağlarken, dizinin popülaritesini artırmaktadır.

Son olarak, Kıskanmak dizisi, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla beklenmektedir. İzleyiciler, dizinin ilerleyen bölümlerinde karakterlerin kaderlerini nasıl şekillendireceğini görmek için sabırsızlanmaktadır.