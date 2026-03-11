2026 Yılı Ramazan Fitresi Ne Kadar? Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan fitre ve fidye konuları gündeme gelmektedir. Her yıl olduğu gibi, 2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarı, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bu yılki fitre miktarı, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır ve aynı zamanda oruç tutamayanlar için ödenecek fidye bedelini de kapsamaktadır.

Fitre, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım etme amacı taşırken, bu yılki belirlenen tutar da bu bağlamda önem arz etmektedir. Vatandaşlar, fitre miktarının ne kadar olduğunu ve bu yardımların kimlere yapılması gerektiği konusunda bilgi edinmek istemektedir.

2026 Fitre Miktarı Ne Kadardır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, Müslümanların Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yapacakları yardımların temelini oluşturmakta ve aynı zamanda oruç tutamayanlar için fidye bedeli olarak da geçerlidir.

Fitre miktarı, her yıl değişiklik göstermekte olup, belirlenen tutar günlük temel gıda ihtiyaçlarına göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar, toplumun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yapılmaktadır.

Fitre Nedir ve Ne Zaman Verilir?

Fitre, Ramazan Bayramı'na ulaşan ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilen Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mali bir ibadettir. Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip hale gelmektedir. Ancak, ihtiyaç sahiplerinin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayı içerisinde de fitre verilebilir.

Bu ibadet, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Fitre, sadece bayramda değil, ihtiyaç duyulan her an verilmesi gereken bir yardımdır.

Fitre Kimler Tarafından Verilir ve Kimlere Verilir?

Fitre, Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiler tarafından verilebilir. Nisap miktarı, 80.18 gram altın veya bu değerdeki diğer varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu şartları taşıyan herkes, fitre ya da fıtır sadakası verme hakkına sahiptir.

Fitre, yoksul Müslümanlara, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yardıma muhtaç kişilere ve akrabalarına verilebilir. Bu bağlamda, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul akrabalarına, borcu olanlara ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre verilmesi mümkündür. Bu durum, toplumda yardımlaşma ve dayanışma anlayışını pekiştirmektedir.