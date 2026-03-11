Türk ekonomisi kritik bir dönüm noktasında: Yarın faiz indirimi bekleniyor mu?

Türkiye ekonomisi, yarın açıklanacak olan faiz kararı ile kritik bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Merkez Bankası'nın alacağı karar, piyasalarda büyük bir etki yaratabilir. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin, Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri dikkat çekmektedir.

Yarın saat 14.00'te açıklanacak olan faiz kararı, Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından belirlenecek. Bu toplantı, yılın ikinci toplantısı olma özelliğini taşıyor ve ekonomistler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor?

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, Türkiye'nin ekonomik dengelerini ciddi şekilde sarsmaya başladı. Özellikle İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı saldırılar, piyasalarda belirsizlik yarattı. Borsa İstanbul'daki dalgalanmalar ve akaryakıt fiyatlarındaki artış, mart ayı enflasyonunu da olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip.

Bu bağlamda, piyasalarda oluşan endişe, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri, bu durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serecek.

Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmişti. Bu durum, Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Ancak, mart ayı için yapılacak olan toplantıda benzer bir indirimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya yönelik düzenlediği beklenti anketine 38 ekonomist katıldı. Bu anketin sonuçlarına göre, katılımcıların 37'si politika faizinin sabit kalacağını öngörürken, sadece 1'i 50 baz puanlık bir indirim yapılmasını bekliyor. Ekonomistlerin medyan beklentisi ise, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu beklentileri neler?

Yıl sonu politika faizi beklentileri de dikkat çekici bir şekilde belirlenmiş durumda. Ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisi, yıl sonu için yüzde 30 seviyesinde oluştu. Bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların devam ettiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, yarın açıklanacak olan faiz kararı, Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip. Piyasalardaki belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Merkez Bankası'nın alacağı kararı doğrudan etkileyebilir. Ekonomistler ve yatırımcılar, bu kararı büyük bir dikkatle takip edecekler.