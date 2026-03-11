Bim Birleşik Mağazalar'ın Hedef Fiyatı Neden Yükseldi ve Büyüme Süreci Nasıl Devam Ediyor?

BIMAS kodlu Bim Birleşik Mağazalar, İnfo Yatırım tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hedef fiyatını yükseltti. 2025 yılı son çeyrek ve genel yıl performansına yönelik yapılan analizler, şirketin büyüme sürecinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

BIMAS, 2025 Yılında Hangi Hedeflere Ulaşmayı Planlıyor?

Yapılan rapora göre, BIMAS 2025 yılında 242 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 14.473’e ulaştırmayı hedefliyor. Bu genişleme, şirketin pazar payını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yıllık büyüme oranının yüzde 7 olarak gerçekleşmesi, şirketin istikrarlı bir büyüme süreci içinde olduğunu gösteriyor. Açılan mağazaların dağılımı ise Türkiye’de 183, Mısır’da 9, Fas’ta 35 ve File’de 16 olarak kaydedildi.

Mağaza Açılışlarının Operasyonel Verimlilik Üzerindeki Etkisi Nedir?

File Market’in mağaza sayısının yıl sonunda 344’e yükselmesi, şirketin büyüme stratejisinin etkinliğini gözler önüne seriyor. Şirketin yatırım harcamaları ile ciro oranının 2025’te %2,9 seviyesine gerilemesi, mağaza ağındaki genişlemeye rağmen operasyonel verimliliğin arttığını ortaya koyuyor.

Türkiye’deki mağaza açılışları, ana pazardaki penetrasyonu güçlendirirken, Mısır ve Fas operasyonları da sürdürülebilir büyüme stratejisini destekliyor. Bu durum, BIMAS’ın uluslararası pazarlarda da kendine yer bulma çabasını gösteriyor.

BIMAS’ın Büyüme Stratejisi Hangi Alanlarda Gelişiyor?

Rapor, BIMAS’ın indirim mağazacılığı modelinin yanı sıra farklı formatlarda da büyüme fırsatlarını değerlendirdiğini vurguluyor. Şirket, ölçek ekonomisinin güçlenmesi ve CAPEX/ciro oranındaki düşüş ile birlikte operasyonel verimliliğini artırmayı başarmıştır.

Bu durum, BIMAS’ın gelecekteki büyüme potansiyelini ve pazar içindeki rekabet gücünü artırma çabalarını desteklemektedir. Şirketin stratejileri, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini göstermektedir.

Kaynak: İnfo Yatırım