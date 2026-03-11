Dolar
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ve eşleşmeleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

Yayınlanma
14
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yılki ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri ile takımların eşleşmeleri, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu önemli karşılaşmaların tarihlerini ve eşleşmelerini açıkladı.

Futbol gündeminde önemli bir yer tutan Ziraat Türkiye Kupası, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecan dolu anlara sahne olacak. Çeyrek final ve yarı final aşamalarına ulaşan takımlar, kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu bağlamda, çeyrek final maçlarının 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Yarı final maçları ne zaman gerçekleşecek?

Yarı final aşaması ise 12-13-14 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu aşamalarında, takımların performansları ve stratejileri büyük önem taşıyacak.

Kupada mücadele edecek takımların eşleşmeleri de spor kamuoyunun dikkatini çekti. Çeyrek finale yükselen takımların listesi, grup aşamasında gösterdikleri performansla belirlendi. Son 8'e kalmayı başaran ekipler, Ziraat Türkiye Kupası'nda adlarını duyurmak için mücadele edecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar kimler?

Bu yılki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar, grup aşamasında oynanan zorlu mücadelelerin ardından belirlendi. Bu takımlar, çeyrek finalde kupa mücadelesi vermek üzere sahaya çıkacak. Her bir takım, kupayı kazanma hedefiyle mücadele edecek ve bu süreçte futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final aşamalarında hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve bu maçların sonuçlarını merakla bekliyor. Bu önemli organizasyon, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor ve her yıl daha fazla ilgiyle takip ediliyor.

#Ziraat Türkiye Kupası
