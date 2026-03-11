Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine yapılan silahlı saldırı, Ivanna Lisette Ortiz isimli zanlının tutuklanması ile sonuçlandı. Saldırıya ilişkin yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşandı ve Ortiz hakkında toplamda 14 suçlama getirildi. Bu suçlamalar arasında 'cinayete teşebbüs' de yer alıyor.

Suçlamalar Neler?

Ortiz'e yöneltilen suçlamalar arasında, yarı otomatik silahla saldırı gerçekleştirmekten 10, insanların bulunduğu bir konut veya araca ateş açmaktan ise 3 suçlama bulunuyor. Toplamda 14 ağır suçlama ile karşı karşıya kalan zanlının, mahkeme tarafından belirlenen kefalet miktarı 1,8 milyon dolar olarak belirlendi. Bu durum, yargı sürecinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uzaklaştırma Kararı Alındı

Mahkeme, Ivanna Lisette Ortiz hakkında Rihanna ve ailesine yönelik bir uzaklaştırma kararı da çıkardı. Eğer zanlı, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum olursa, ömür boyu hapis cezası ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, Rihanna'nın güvenliğini sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayın Detayları Neler?

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ASAP Rocky’nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu belirtti. Sanatçının çocukları, annesi ve evde çalışanların ise olay sırasında ana binada olduğu ifade edildi. 8 Mart tarihinde gerçekleşen bu olayda, ne yazık ki ölen ya da yaralanan kimse olmamıştır.

Zanlı Nasıl Yakalandı?

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Ivanna Lisette Ortiz, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bu hızlı müdahale, olayın ciddiyetini ve güvenlik güçlerinin etkinliğini göstermektedir. Rihanna'nın evine yönelik bu tür saldırılar, ünlülerin güvenliği konusunda önemli tartışmalara yol açmaktadır.