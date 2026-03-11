Dolar
44,0940 %0.04
Euro
51,0813 %-0.3
Gram Altın
7.338,68 % -0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?

Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?

Rihanna'nın evini kurşunlayan Ivanna Lisette Ortiz'e, 'cinayete teşebbüs' dahil toplam 14 suçlama yöneltildi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Rihanna'nın Malikanesine Saldıran Zanlıya 14 Suçlama Yöneltildi Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine yapılan silahlı saldırı, Ivanna Lisette Ortiz isimli zanlının tutuklanması ile sonuçlandı. Saldırıya ilişkin yargı sürecinde yeni gelişmeler yaşandı ve Ortiz hakkında toplamda 14 suçlama getirildi. Bu suçlamalar arasında 'cinayete teşebbüs' de yer alıyor.

Suçlamalar Neler?

Ortiz'e yöneltilen suçlamalar arasında, yarı otomatik silahla saldırı gerçekleştirmekten 10, insanların bulunduğu bir konut veya araca ateş açmaktan ise 3 suçlama bulunuyor. Toplamda 14 ağır suçlama ile karşı karşıya kalan zanlının, mahkeme tarafından belirlenen kefalet miktarı 1,8 milyon dolar olarak belirlendi. Bu durum, yargı sürecinin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Uzaklaştırma Kararı Alındı

Mahkeme, Ivanna Lisette Ortiz hakkında Rihanna ve ailesine yönelik bir uzaklaştırma kararı da çıkardı. Eğer zanlı, yöneltilen tüm suçlamalardan mahkum olursa, ömür boyu hapis cezası ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu durum, Rihanna'nın güvenliğini sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayın Detayları Neler?

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Rihanna ve eşi ASAP Rocky’nin malikanenin bahçesindeki bir karavanda bulunduğunu belirtti. Sanatçının çocukları, annesi ve evde çalışanların ise olay sırasında ana binada olduğu ifade edildi. 8 Mart tarihinde gerçekleşen bu olayda, ne yazık ki ölen ya da yaralanan kimse olmamıştır.

Zanlı Nasıl Yakalandı?

Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Ivanna Lisette Ortiz, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bu hızlı müdahale, olayın ciddiyetini ve güvenlik güçlerinin etkinliğini göstermektedir. Rihanna'nın evine yönelik bu tür saldırılar, ünlülerin güvenliği konusunda önemli tartışmalara yol açmaktadır.

Anadolu Efes, Bayern Münih Karşısında Neler Bekleniyor?
Anadolu Efes, Bayern Münih Karşısında Neler Bekleniyor?
#Gündem / 11 Mart 2026
Rihanna'nın Evine Düzenlenen Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Gelişmeler Neler?
Rihanna'nın Evine Düzenlenen Silahlı Saldırı Hakkında Yeni Gelişmeler Neler?
#Magazin / 11 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Boşanma Aşamasındaki Tuğçe Tayfur'dan Dikkat Çeken Paylaşım Nedir?
Boşanma Aşamasındaki Tuğçe Tayfur'dan Dikkat Çeken Paylaşım Nedir?
Magazin
Miley Cyrus Gaziantep'te Konser Verecek Mi? Spotify'daki Bilgiler Ne Anlama Geliyor?
Miley Cyrus Gaziantep'te Konser Verecek Mi? Spotify'daki Bilgiler Ne Anlama Geliyor?
Kripto paralar, yapay zeka ajanlarının finansal işlemlerinde nasıl bir rol oynayacak?
Kripto paralar, yapay zeka ajanlarının finansal işlemlerinde nasıl bir rol oynayacak?
2026 KPSS Başvuru Takvimi ve Sınav Tarihleri Nedir?
2026 KPSS Başvuru Takvimi ve Sınav Tarihleri Nedir?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maç tarihleri ne zaman? Eşleşmeler açıklandı
OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye nasıl entegre edecek?
OpenAI, yapay zeka video oluşturma aracı Sora'yı ChatGPT'ye nasıl entegre edecek?
Manchester United Gabriel Sara İçin Ne Kadar Ödeyecek?
Manchester United Gabriel Sara İçin Ne Kadar Ödeyecek?
Bim Birleşik Mağazalar'ın Hedef Fiyatı Neden Yükseldi ve Büyüme Süreci Nasıl Devam Ediyor?
Bim Birleşik Mağazalar'ın Hedef Fiyatı Neden Yükseldi ve Büyüme Süreci Nasıl Devam Ediyor?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft