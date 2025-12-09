Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, bu sabah gerçekleştirdiği antrenman ile Trabzonspor mücadelesine yönelik çalışmalarını başlattı.

Antrenman Detayları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, futbolcuların kondisyon ve taktiksel becerilerini geliştirmeye odaklandı. Dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günlerini tamamladı. Bu uygulama, oyuncuların fiziksel olarak yenilenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Diğer Futbolcuların Çalışmaları

Antrenmana katılan diğer futbolcular ise ısınma koşuları ile hazırlıklara başladı. Ardından minyatür kale çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdiler. İdmanın ilerleyen bölümünde, dar alanda oynanan çift kale maçlar ile oyuncuların takım uyumu ve stratejik anlayışları pekiştirildi. Bu süreç, Trabzonspor karşısında sergilenecek performans için önemli bir hazırlık aşaması olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. Bu bağlamda antrenmanların yoğunluğu ve içeriği, takımın bu hedefe ulaşması için büyük önem taşıyor. Spor camiası, Beşiktaş'ın bu kritik karşılaşma öncesinde nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.