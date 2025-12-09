Dolar
42,5966 %0.04
Euro
49,5518 %-0.07
Gram Altın
5.761,60 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Okunma Süresi: 2 dk

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoldaki buzlanma, bir zincirleme kazaya yol açtı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Meydana Gelişi

Kaza, 10 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 sularında Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında gerçekleşti. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan bir otomobil, ani kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı.

Diğer Araçların Kazaya Karışması

Olayın ardından arkasından gelen bir hafif ticari araç ve bir otomobil, duramayarak refüjdeki otomobile çarptı. Bu zincirleme kaza, sürücülerin ve yolcuların dikkatsizliği ile hava koşullarının birleşmesi sonucu meydana geldi. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı ve durumu kritik olmayan yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ile ilgili ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yetkililer, kazanın oluş sebebi hakkında detaylı bir soruşturma başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerden dikkatli olmaları ve hava koşullarını dikkate almaları istendi.

Hava Durumu Uyarıları

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, 10 Aralık 2025 tarihinde Van ve çevresinde beklenen kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. Hava koşullarının ilerleyen günlerde zorlayıcı olabileceği belirtilerek, özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yağışlar, trafik güvenliğini etkileyebileceği için sürücülerin tedbir alması önem arz ediyor.

#Trafik Kazası
#Van
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
#Gündem / 09 Aralık 2025
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
#Magazin / 09 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Altay Toprak Kınalı'nın Ölümünde Oy Birliğiyle Tespit Yapıldı
Altay Toprak Kınalı'nın Ölümünde Oy Birliğiyle Tespit Yapıldı
Gündem
Barcelona - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Barcelona - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi
Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi
Hayat Kurtaran Yönetmelik Yürürlüğe Girdi: AVM, Stadyum ve İş Yerlerinde 'Şok Cihazı' Zorunluluğu
Hayat Kurtaran Yönetmelik Yürürlüğe Girdi: AVM, Stadyum ve İş Yerlerinde 'Şok Cihazı' Zorunluluğu
Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın Kariyeri ve Yönettiği Maçlar
Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın Kariyeri ve Yönettiği Maçlar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft