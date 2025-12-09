Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve yoldaki buzlanma, bir zincirleme kazaya yol açtı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kazanın Meydana Gelişi

Kaza, 10 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 sularında Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında gerçekleşti. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan bir otomobil, ani kar yağışı ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı.

Diğer Araçların Kazaya Karışması

Olayın ardından arkasından gelen bir hafif ticari araç ve bir otomobil, duramayarak refüjdeki otomobile çarptı. Bu zincirleme kaza, sürücülerin ve yolcuların dikkatsizliği ile hava koşullarının birleşmesi sonucu meydana geldi. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı ve durumu kritik olmayan yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza ile ilgili ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yetkililer, kazanın oluş sebebi hakkında detaylı bir soruşturma başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerden dikkatli olmaları ve hava koşullarını dikkate almaları istendi.

Hava Durumu Uyarıları

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, 10 Aralık 2025 tarihinde Van ve çevresinde beklenen kar yağışına karşı sürücüleri uyardı. Hava koşullarının ilerleyen günlerde zorlayıcı olabileceği belirtilerek, özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yağışlar, trafik güvenliğini etkileyebileceği için sürücülerin tedbir alması önem arz ediyor.