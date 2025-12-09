Dolar
42,5889 %0.03
Euro
49,6012 %0.03
Gram Altın
5.759,12 % 0,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi

Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi
Okunma Süresi: 2 dk

Leiningen Hanedanlığı'na mensup 62 yaşındaki Prenses Gabriele Leiningen, Porsche’un varislerinden 82 yaşındaki Wolfgang Porsche ile Salzburg’da gerçekleştirilen özel bir törenle evlendi. Düğün, yalnızca yakın dostların davetli olduğu, sade ve samimi bir atmosferde yapıldı. Çift, bu özel günü medyadan uzak tutmayı tercih ederek, etkinliğin mahremiyetini korudu.

Düğün Detayları ve Çiftin Geçmişi

Törende Prenses Gabriele'nin sade bir elbise, Wolfgang Porsche'nin ise koyu renk bir takım elbise giydiği belirtildi. Düğün, çiftin iki yıl süren ilişkilerinin bir adım ötesine geçmesi olarak yorumlandı. Çiftin yakın çevresine göre, son dönemlerde aralarındaki bağ daha da güçlenmişti. Prenses Gabriele, geçmişte iki kez evlenmişti; ilk olarak Karl Emich zu Leiningen ile, ardından Aga Khan IV ile hayatını birleştirmişti. Her iki evliliğinden de çocukları bulunmaktadır.

Wolfgang Porsche'nin Kariyeri ve Aile Geçmişi

Wolfgang Porsche, otomotiv sektörünün en köklü ve tanınmış ailelerinden birinin temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Uzun yıllar boyunca Porsche ailesinin şirket yönetiminde aktif rol almış olan Wolfgang, 2023 yılında önceki evliliğini sonlandırmıştı. Bu yeni birlikteliği, ailenin köklü geçmişi ve Porsche markasının geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelecek Planları

Evlilik sonrası çift, yakın arkadaşlarıyla küçük bir kutlama gerçekleştirdi. Düğün sonrası yaptıkları açıklamada, gelecekte daha sade ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiklerini ifade ettiler. Bu durum, hem Gabriele'nin hem de Wolfgang'un, geçmiş deneyimlerinden ders çıkararak, hayatlarına yeni bir yön vermek istediklerini gösteriyor.

#Magazin Haberleri
Hayat Kurtaran Yönetmelik Yürürlüğe Girdi: AVM, Stadyum ve İş Yerlerinde 'Şok Cihazı' Zorunluluğu
Hayat Kurtaran Yönetmelik Yürürlüğe Girdi: AVM, Stadyum ve İş Yerlerinde 'Şok Cihazı' Zorunluluğu
#Gündem / 09 Aralık 2025
Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın Kariyeri ve Yönettiği Maçlar
Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın Kariyeri ve Yönettiği Maçlar
#Gündem / 09 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Ünlü Müzisyen Errol “Budoy” Marabiles Hayatını Kaybetti
Ünlü Müzisyen Errol “Budoy” Marabiles Hayatını Kaybetti
Magazin
Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat
Gonca Vuslateri'nin Kiraz Alımındaki Şaşırtıcı Fiyat
Adliyelerde Soygun Skandalı: Banka Sistemine Geçilecek
Adliyelerde Soygun Skandalı: Banka Sistemine Geçilecek
Gelinim Mutfakta’nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Neden Öldü?
Gelinim Mutfakta’nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Neden Öldü?
İstanbul’da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?
İstanbul’da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Öncesi Gelişmeler: Süper Lig’de Heyecan İstanbul’da Devam Ediyor
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Öncesi Gelişmeler: Süper Lig’de Heyecan İstanbul’da Devam Ediyor
47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı
47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı
11. Yargı Paketi Son Durum
11. Yargı Paketi Son Durum
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft