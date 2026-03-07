İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in Düğün Tarihi Ne Zaman Belirlendi?

Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile evlilik yolunda önemli adımlar atıyor. Aralık ayında sözlenen çift, düğün tarihlerini belirleyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

İbrahim Selim, 'Ölümlü Dünya', 'Leyla ile Mecnun', 'Ulan İstanbul', 'Poyraz Karayel' ve 'Güllerin Savaşı' gibi tanınmış yapımlarda yer almış bir isim olarak dikkat çekiyor. Ayşe Şeyma Keten ise sosyal medya platformlarında paylaştığı kombin videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış bir fenomen. Çiftin düğün planları, Aralık ayındaki sözlenme töreninin ardından netleşmeye başladı.

Düğün Planları Hakkında Neler Söylediler?

İbrahim Selim, Hayko Cepkin ve Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı “Jekyll & Hyde” müzikalinin prömiyerine katıldığı sırada, düğün planları hakkında da bilgiler verdi. Selim, yaz aylarında düğün yapmayı düşündüklerini belirtti. Bu açıklama, çiftin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Ayşe Şeyma Keten, düğünle ilgili sorulara yanıt verirken, Selim'in romantikliği hakkında da yorumda bulundu. “İbrahim Bey romantik mi?” sorusuna gülümseyerek, “Bana yetecek kadar romantik” şeklinde yanıt verdi. Bu ifadeler, çiftin birbirlerine olan uyumunu gözler önüne serdi.

İbrahim Selim'in Diğer Projeleri ve Gelişmeler

Selim, müzikalin prömiyerinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Pelin Akil'e olan sevgisini dile getirerek, Hayko Cepkin’in sahne performansını merak ettiğini ifade etti. Bu etkinlikte, Selim'in mutluluğu ve heyecanı gözlemlendi. Ayrıca, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in evlilik kararı aldığına dair sorulara temkinli bir şekilde yanıt vererek, “Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın” dedi.

Bu açıklamalar, Selim’in profesyonel duruşunu ve özel hayatına olan saygısını ortaya koydu. Düğün planları ile ilgili gelişmeler, takipçileri tarafından merakla izlenmeye devam ediyor.

Ayşe Şeyma Keten Kimdir?

1995 doğumlu olan Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle tanınmaktadır. Daha önce dijital içerik üretimi yapılan bir ajansta görev almış olan Keten, son dönemde İbrahim Selim ile olan ilişkisiyle dikkat çekmektedir. Çift, Aralık ayında sözlenerek, evlilik yolunda önemli bir adım atmışlardır.

Ayşe Şeyma Keten'in sosyal medya üzerindeki etkisi, onun kariyerinde önemli bir yer tutmakta ve bu durum, İbrahim Selim ile olan ilişkisini daha da dikkat çekici hale getirmektedir. Çiftin düğün tarihi ve hazırlıkları, medya ve hayranları tarafından yakından takip edilmektedir.