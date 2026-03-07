Florida Eyaletinde İlk Kripto Para Yasası: Stablecoin Düzenlemeleri Beyaz Saray'a Rağmen Kabul Edildi Mi?

ABD'de kripto para düzenlemeleri uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ederken, Florida eyaletinin attığı adım, bu alandaki gelişmeleri önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Beyaz Saray'da stablecoin düzenlemeleri hâlâ siyasi bir çıkmazda kalırken, Florida yasama organı, ödeme amaçlı stablecoin ihraççılarını kapsayan kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturan Senate Bill 314'ü kabul etti.

Florida'nın Yeni Yasa Tasarısı Neleri Kapsıyor?

Florida eyalet senatosunda 37'ye karşı 0 oyla kabul edilen yasa, önemli bir siyasi destek gördü ve şimdi imza için Florida Valisi Ron DeSantis'in önüne gitmeye hazırlanıyor. Florida Blockchain Business Association kurucusu Samuel Armes, yasa tasarısının hem eyalet meclisinden hem de senatodan geçtiğini ve önümüzdeki 30 gün içinde valinin imzasıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti. Böylece Florida, stablecoin ihraççıları için açık kurallar belirleyen ilk ABD eyaletlerinden biri haline geliyor.

Yeni yasa, ödeme amaçlı stablecoin ihraç eden şirketler için lisans ve denetim kuralları getiriyor. Stablecoin ihraççıları, Florida'nın mevcut para hizmetleri ve kara para aklama karşıtı düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda olacak. Ayrıca, bazı ödeme stablecoinlerinin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi de açık bir şekilde tanımlanıyor.

Denetim Yapısı ve Faiz Ödemeleri Hakkında Ne Biliniyor?

Yasanın denetim tarafında farklı bir yapı kuruluyor. Bazı stablecoin türleri yalnızca Florida OFR tarafından denetlenirken, bazıları federal bankacılık düzenleyicilerinden biri olan Office of the Comptroller of the Currency ile birlikte gözetilecek. Yasanın dikkat çeken maddelerinden biri, stablecoin sahiplerine faiz ödenmesi konusuyla ilgilidir. Federal yasaların izin vermediği durumlarda stablecoin ihraççıları, kullanıcılarına herhangi bir faiz ödemesi yapamayacak.

Bu madde, özellikle Washington'daki tartışmalarla doğrudan bağlantılı olarak görülüyor. ABD'de stablecoin düzenlemesi için hazırlanan GENIUS Act, geçtiğimiz yıl federal düzeyde kabul edilmiş olsa da daha geniş kripto piyasa yapısını belirlemesi beklenen Clarity Act gibi kapsamlı düzenlemeler hâlâ Senato'da ilerleyebilmiş değil.

Florida'nın Adımı, Eyalet Bazında Düzenlemelerin Başlangıcı Mı?

Bankacılık sektörü, özellikle faiz getiren stablecoin modellerine karşı güçlü bir lobi yürütürken, kripto para şirketleri daha esnek bir düzenleme talep ediyor. Florida'nın attığı bu adım, ABD'de stablecoin düzenlemelerinin eyalet bazında şekillenmeye başlayabileceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor. Beyaz Saray'da stablecoin yasaları konusunda hâlâ bir uzlaşma sağlanamazken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sürecin hızlandırılması için siyasi baskı yaptığı biliniyor.

Washington'daki bu çıkmaza rağmen Florida'nın yeni yasası, ABD'de stablecoin regülasyonunun yerelden başlayarak ilerleyebileceğini gösteren ilk örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.