Nostradamus'un savaş kehaneti: İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim neyi işaret ediyor?

Nostradamus, tarih boyunca birçok olayın önceden tahmin edildiği iddialarıyla tanınan bir figür olarak, günümüzde özellikle ABD ve İsrail ile İran arasındaki artan gerilimle yeniden dikkat çekmektedir. 16. yüzyılda yaşamış olan Nostradamus'un gerçek adı Michel de Nostredame'dır ve 1555 yılında yayımlanan "Les Propheties" adlı eserinde, bazı yorumcular tarafından İran'ı işaret eden savaş kehanetleri öne sürülmektedir.

Tarihsel bağlamda Nostradamus'un kehanetleri, Londra’nın Büyük Yangını, Adolf Hitler’in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü gibi önemli olayları kapsadığı iddialarıyla sıkça gündeme gelmektedir. Özellikle 2026 yılına dair yorumları, birçok araştırmacı ve tarihçi tarafından incelenmektedir.

Nostradamus'un savaş kehanetleri ne diyor?

Nostradamus'un eserlerinde yer alan bir dörtlükte, büyük bir savaşın aylarca süreceğine dair ifadeler dikkat çekmektedir. Bu kehanette, "Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak." şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bazı yorumcular, burada bahsedilen "arı sürüsü" ifadesinin, günümüzde kullanılan insansız hava araçları ve saldırı dronlarını temsil ediyor olabileceğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Nostradamus'un bir başka kehanetinde, "Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek." şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Bu kehanetler, gelecekteki savaşların doğası ve etkileri hakkında çeşitli yorumlara yol açmaktadır.

2026 yılına dair öngörüler nelerdir?

Nostradamus'un kehanetleri, belirli yıllara göre değil, "yüzyıl" olarak adlandırılan ve her biri 100 dörtlükten oluşan bölümler halinde yazılmıştır. 2026 yılına ilişkin ipuçları için bu bölümlerin 26’ncı dizelerine dikkat çekilmektedir. Nostradamus'un kehanetleri, zamanla birlikte farklı yorumlara ve analizlere tabi tutulmuş olup, bu bağlamda 2026 yılına dair öngörüler de tartışma konusu olmaktadır.

Bu bağlamda, Nostradamus'un eserleri, tarih boyunca birçok olayın önceden tahmin edildiği iddialarıyla birlikte, günümüzde de özellikle jeopolitik gelişmelerle ilişkilendirilerek incelenmektedir. Savaş kehanetleri ve bunların muhtemel etkileri, hem tarihçiler hem de günümüz analistleri tarafından dikkatle takip edilmektedir.