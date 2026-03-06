Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Kulübün Ekonomik Sürecini Değerlendirdi Mi?

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, kulübün ekonomik durumunun zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Kafkas, kulübün mevcut ekonomik darboğazının aşılması için atılan adımların önemine dikkat çekti.

Kafkas, kulübün şu an için günü kurtarmaya çalıştığını belirtirken, aynı zamanda başlatılan önemli projelerin ekonomik geri dönüşlerinin 2-4 yıl arasında sürebileceğini açıkladı. Trabzonspor'un sponsorluk bulma konusunda ciddi sorunlar yaşadığını da dile getiren Kafkas, hedeflerin sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu kaydetti.

Taraftar Tepkileri Nasıl Değerlendiriliyor?

Kafkas, taraftarların tepkilerini son derece doğal bulduğunu ve bu durumun bazen hava koşulları gibi dış etkenlerden kaynaklandığını belirtti. Taraftarların da kulüp için önemli birer parça olduğunu ifade eden Kafkas, camianın birlik içinde durması gerektiğini vurguladı. Şampiyonluğun bir proje olduğunu söyleyen Kafkas, bu konuda 3-4 yıllık bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ayrıca, günümüzde büyük bütçelerle şampiyon olamayan kulüplerin varlığına dikkat çeken Kafkas, taraftarın yönetime olan tepkisinin kendilerini üzmediğini, aksine üzerlerine sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Gelecek Sezon İçin Hedefler Neler?

Kafkas, gelecek sezon için kadro planlaması hakkında da açıklamalarda bulundu. Potansiyelli oyuncuların transferine yönelik bir sürecin başlatıldığını belirten Kafkas, bu süreçte belirli bir iskelet kadro oluşturulacağını ifade etti. Bu kadronun altı veya yedi oyuncudan oluşabileceğini söyleyen Kafkas, sağlam bir çekirdek kadro oluşturulduktan sonra yol haritasının daha net belirleneceğini belirtti.

Gelecek sezon için hem ligde hem de Avrupa’da daha güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kafkas, bu iskelet kadronun üzerine nokta transferler yaparak başarıyı artırmayı planladıklarını aktardı.

Trabzonspor'un Geleceği İçin Ne Bekleniyor?

Kafkas, kulübün geleceği için önemli bir dönüm noktasında olduklarını ve bu süreçte camianın desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. 2027 yılının Aralık ayında camiaya yaptıkları ve yapmadıkları hakkında hesap vereceklerini belirten Kafkas, o gün geldiğinde daha iyi projeleri olanların aday olacağını ve camianın bu isimleri tercih edebileceğini söyledi. Trabzon'un güçlü bir şehir ve camia olduğunu vurgulayan Kafkas, bu gücün destek olarak gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kafkas, sürecin saygı duyulması gereken bir dönem olduğunu ve camianın bir arada durmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, Trabzonspor'un geleceği için gerekli adımların atılacağını ve kulübün daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.