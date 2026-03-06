Afyonkarahisar'da Yerli Üretim Togg Araçlarıyla Güçlü Bir Gelecek Mi İnşa Ediliyor?

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde gerçekleştirilen önemli bir tören, yerli üretim Togg araçlarının ve diğer iş makinelerinin tanıtımını amaçladı. Törende konuşan Vali Dr. Naci Aktaş, bu yatırımların il genelindeki hizmet kapasitesini artıracağını belirtti. Yatırım programı kapsamında 5 kamyon, 1 greyder, 1 çekici, 12 Togg ve 1 konkasör alımı gerçekleştirildi.

Vali Aktaş, törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli üretim Togg araçlarının çevreci ve tasarruf sağlayıcı özelliklerine dikkat çekti. Bu araçların, Afyonkarahisar'ın hizmet alanını genişletmek için kritik bir rol oynayacağını ifade etti. Ayrıca, İl Özel İdaresi'nin geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğunu ve bu hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için güçlü bir makine parkına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yerli Üretim Araçların Önemi Nedir?

Vali Aktaş, yerli üretim araçların alınmasının ülkenin teknoloji ve sanayi alanındaki kararlı adımlarını destekleyeceğini belirtti. Bu alımın Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendiren temel adımlardan biri olduğunu ifade eden Aktaş, araçların sadece güçlü olmasının yeterli olmadığını, asıl gücün bu araçları kullanacak insan kaynağında yattığını vurguladı. Törende, İl Özel İdare personeline de teşekkürlerini iletti.

Milletvekilleri de törende konuşarak, alınan araçların önemine değindiler. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kiralamadan yana olmadığını belirterek, makine parkının genişletilmesinin hizmet kalitesini artıracağını ifade etti. Diğer milletvekilleri de Togg araçlarının kırsal hizmetlerdeki önemine ve yerli üretimin desteklenmesine dikkat çektiler.

Afyonkarahisar'ın Stratejik Konumu Neden Önemli?

Afyonkarahisar'ın coğrafi konumu, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Bu durum, il genelinde sunulan hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Vali Aktaş, geniş kırsal alanlar ve yoğun köy yerleşimlerinin, İl Özel İdare'nin sahadaki gücünün vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini belirlediğini ifade etti.

Milletvekili Ali Özkaya, ilin coğrafi büyüklüğüne dikkat çekerek, Togg araçlarının kırsal alanlarda önemli bir rol oynayacağını belirtti. Afyonkarahisar'ın tarımsal ve hayvansal üretim açısından zengin olduğunu vurgulayan Özkaya, bu araçların köylerdeki hizmetlerin etkinliğini artıracağını ifade etti.

Hizmette Siyasi Ayrım Olmadan Birliktelik Nasıl Sağlanabilir?

Milletvekili Hasan Arslan, Togg araçlarının milliyetçi duygularla önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Siyasette rekabetin gerekli olduğunu ancak devlet yönetiminde ve milliyetçilikte bir arada olunması gerektiğini vurguladı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ise, İl Özel İdare'nin bölgedeki hizmetleri adaletli bir şekilde sunması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'daki bu yatırım, yerli üretim araçların ve iş makinelerinin il genelindeki hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Vali Aktaş ve milletvekillerinin vurguladığı gibi, bu tür yatırımlar, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir gelişim sağlayacaktır.