Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Alanında Gerçekleştirdiği Sessiz Devrim Nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Bakan Bayraktar, son beş yıl içinde güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarında toplam kurulu gücün 18 bin 423 megavattan 40 bin 689 megavata ulaştığını belirtti. Bu durum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, özellikle son beş yılda bu alanda kayda değer bir mesafe katetmiştir. 2021 yılında 7 bin 816 megavat olan güneş kurulu gücü, son beş yıl içerisinde yüzde 230 oranında bir artış göstererek 25 bin 827 megavata ulaşmıştır. Bu artış, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

Rüzgar Enerjisindeki Gelişmeler Neler?

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar da önemli bir yer tutmaktadır. 2021 yılında 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, bu yılın başında 14 bin 862 megavata yükselmiştir. Son beş yıl içerisinde güneş ve rüzgar kurulu gücünde toplamda yaklaşık yüzde 121 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu durum, Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini de değerlendirdiğini göstermektedir.

Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında sağlanan bu gelişmeleri değerlendirirken, "Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu ifadeler, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Gelecek Hedefleri Neler?

2021 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu hatırlatan Bayraktar, bu payın günümüzde yüzde 62,5 seviyesine ulaştığını ifade etti. Bu oran, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi ve bu alandaki yatırımlarını artırma hedefini ortaya koymaktadır. Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarma hedefinde olduklarını da belirtti.

Bakan Bayraktar, "Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek" ifadeleriyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu hedefler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması açısından büyük bir önem taşımaktadır.