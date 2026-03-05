Veli Ağbaba anket sonuçlarını açıkladı: Emeklilerin alım gücü düşüyor mu?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Ağbaba, bir ailenin iftar sofrasının maliyetinin 1.144 lira olduğunu vurgulayarak, 20 bin liralık en düşük emekli maaşıyla sadece 17 gün iftar yapılabileceğini belirtti.

Ağbaba, emeklilerin bayram ikramiyesinin alım gücündeki düşüşe de dikkat çekti. Geçen yıl 4 bin lira olan bayram ikramiyesi ile 200 pide alınabilirken, bu yıl aynı ikramiye ile yalnızca 160 pide alınabildiğini ifade eden Ağbaba, “Emeklinin ikramiyesinden 40 pide çalınmış durumda” dedi.

Emeklilerin Yaşam Koşulları Nasıldır?

Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, emeklilerin yüzde 43'ü en düşük emekli aylığını almakta. Emekliler arasında 'öğün atladım' diyenlerin oranı yüzde 12, 'daha ucuz ve sağlıksız gıdaya yöneldim' diyenlerin oranı ise yüzde 32,7 olarak kaydedildi. Ayrıca, emeklilerin yüzde 30,3'ü borç almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu veriler, emeklilerin büyük bir kısmının ya beslenme sorunları yaşadığını ya da ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini göstermektedir. Emeklilerin maaşlarının yüzde 48'i gıda harcamalarına, yüzde 25'i kiraya, yüzde 22'si ise faturalara gitmektedir.

Emeklilerin Borç Durumu ve Alım Gücü

Ağbaba, emeklilerin neredeyse tamamının 'ay sonunu getirmekte zorlanıyor musunuz?' sorusuna 'evet' yanıtı verdiğini belirtti. Emekli olup farklı bir işte çalışanların oranı yüzde 45 iken, yüzde 30'u iş aradıklarını ifade etmektedir. Emeklilerin yüzde 83'ü çevrelerinden borç aldıklarını belirtirken, yüzde 51'i çocuklarından veya yakınlarından maddi destek almak zorunda kaldıklarını dile getirmiştir.

Emeklilerin yarısından fazlası, et, süt ve balık gibi temel gıdaları ayda bir kez tüketebildiklerini, yüzde 33'ü ise bu gıdaları tüketemediklerini bildirmiştir. Ayrıca, emeklilerin yüzde 80'i aileleriyle hiç lokantaya gidebilmiş değildir.

Emekli Maaşlarının Yetersizliği Üzerine Değerlendirmeler

Ağbaba, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçen yılki bayram ikramiyesiyle alınan gıda miktarının bu yıl düştüğünü vurgulayarak, “Hala 'kaynak yok' diyenlere emeklinin durumu en güzel şekilde özetliyor” dedi. Ayrıca, emekli maaşlarının asgari ücretin 1,4 katı iken şu anda yerlerde süründüğünü ifade etti. Eğer bu oran korunmuş olsaydı, emekli maaşlarının 40 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Ağbaba, emeklilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini ve hükümete çağrıda bulunarak, asgari ücretin yüzde 62'sini verirsen en düşük emekli ikramiyesinin 17 bin 500 lira olması gerektiğini ifade etti. Emeklilerin artık yaşayacak durumu kalmadığını ve hükümetin bu durumu görmezden geldiğini vurguladı.