2026 Yılı Ramazan Fitre Miktarı Ne Kadar Oldu, Kimlere Verilir ve Kimlere Verilmez?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte fitre ve fidye konusundaki araştırmalar artış göstermektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmiştir. Bu miktar, bir kişinin günlük gıda ihtiyacı esas alınarak hesaplanmakta ve oruç tutamayanların ödemesi gereken fidye bedelini de kapsamaktadır. Vatandaşlar, 'Fitre ne kadar oldu, kimlere verilir, kimlere verilmez?' sorularına yanıt aramaktadır.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar tekrar gündeme gelmiştir. 2026 yılı için kişi başı fitre tutarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 240 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hesaplanırken, oruç tutamayanlar için fidye bedeli olarak da kullanılmaktadır.

Fitre Miktarı Nasıldır ve Nasıl Hesaplanır?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak açıklamıştır. Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, ihtiyaç sahiplerinin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içerisinde de verilebilir.

Fitre ve zekatın verilebileceği kişiler, Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Temel kural, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı, dinen yoksul sayılan Müslümanlara verilmesidir. Yoksullar, düşkünler, borçlular, ihtiyaç sahibi öğrenciler, fakir olan kardeşler ve akrabalar fitre alabilecek kişiler arasında yer almaktadır.

Kimlere Fitre Verilir ve Kimlere Verilmez?

Fitre, yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere verilirken, anne, baba, büyükanne ve büyükbabalar (usûl), çocuklar, torunlar (fürû) ve eşler birbirlerine fitre veremezler. Ayrıca dinen zengin sayılan kişilere de fitre verilmemektedir. Bu durum, fitrenin amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Fitre ve fidye arasındaki fark da önemli bir konudur. Fitre, Ramazan Bayramı'na ulaşan, nisap miktarı mala sahip olan her Müslümanın şükür amacıyla verdiği sadakadır ve bayram namazı vaktine kadar verilmesi vaciptir. Fidye ise, ihtiyarlık veya kalıcı bir hastalık gibi mazeretler nedeniyle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkanı olmayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ödedikleri bedeldir. 2026 yılı için fidye miktarı da 240 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre ve Fidye Hesaplamasında Hangi Unsurlar Göz Önünde Bulundurulmaktadır?

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya kuru üzüm gibi ürünlerden belirlenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak yapılan hesaplamalar, o dönemdeki ekonomik şartları ve toplumun temel gıda maddelerini dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. Günümüzde ise fitre miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Bu bağlamda, fitre ve fidye uygulamaları, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmekte, ihtiyaç sahiplerine destek olma amacını taşımaktadır. Bu nedenle, Ramazan ayı boyunca fitre ve fidye konusundaki bilgilendirmeler büyük önem arz etmektedir.