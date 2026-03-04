Çıtır çıtır pastırmalı paçanga böreği nasıl yapılır?

Pastırmanın baharatlı aroması ve eriyen kaşar peynirinin çıtır yufkayla buluştuğu paçanga böreği, Türk mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Hem kahvaltılarda hem de ara sıcak olarak tercih edilen bu lezzet, özellikle İstanbul mutfağında Sephardic Yahudi kökenli bir tat olarak bilinir.

Paçanga böreği, ince yufka içine sarılan pastırma, rendelenmiş kaşar peyniri, doğranmış domates ve yeşil biber karışımıyla hazırlanır. Kızartıldığında dışı çıtır çıtır, içi ise eriyen peynir ve baharatlı pastırmayla dolu bir lezzet sunar. Pastırmanın yoğun aroması, böreğe karakteristik tadını kazandırır.

Paçanga böreğinin malzemeleri nelerdir?

4 kişilik pastırmalı paçanga böreği için gerekli malzemeler arasında iç harcı için yaklaşık 150-200 gram ince doğranmış pastırma, 200-250 gram rendelenmiş kaşar peyniri, kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış 1 büyük domates, çekirdekleri çıkarılmış ince doğranmış 2-3 adet yeşil sivri biber veya kapya biber, isteğe bağlı olarak bir tutam ince kıyılmış maydanoz veya karabiber yer alır. Dış kaplama ve pişirme için ise 3-4 adet hazır yufka ve kızartma için 2-3 su bardağı ayçiçek yağı kullanılır. Alternatif hafif versiyon için 1 adet yumurta, 1 su bardağı galeta unu, yarım çay bardağı sıvı yağ ve süt karışımı sos da tercih edilebilir.

Paçanga böreğinin en önemli unsuru pastırmadır. Klasik tariflerde Kayseri veya Kırşehir yöresine özgü kaliteli pastırma tercih edilir. Çemensiz pastırma, daha hafif ve dengeli bir tat verirken, çemenli pastırma daha yoğun aroma arayanlar için uygundur. Pastırmanın ince dilimlenmiş ve yağsız olması, böreğin lezzetini artırır.

Hamur yapımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Paçanga böreği genellikle hazır yufka ile yapılır, çünkü incecik açılmış yufka çıtır doku için en uygunudur. Evde hamur yapılacaksa, yüksek proteinli ekmek unu veya börek unu tercih edilmelidir. Hamuru yoğururken ılık su, biraz sirke veya yoğurt eklemek, çıtırlığı artırır. Hamurun çok ince açılması, dinlendirilmesi ve nemli bez altında bekletilmesi de önemlidir.

Yufkaların üçgen parçalara bölünmesi, sarma işlemini kolaylaştırır. Hazır yufka kullanmak, hem zaman kazandırır hem de restoran kalitesinde bir sonuç elde edilmesini sağlar.

Paçanga böreği kızartılmalı mı yoksa fırında mı pişirilmeli?

Geleneksel paçanga böreği, derin yağda kızartılarak yapılır ve bu yöntem en çıtır sonucu verir. Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartmak, dışının çıtır, içinin yumuşak kalmasını sağlar. Ancak daha hafif ve sağlıklı bir seçenek isteyenler için fırın yöntemi de tercih edilebilir. Börekler, yumurta ve galeta ununa bulandıktan sonra 180-200 derece fırında 20-30 dakika pişirilerek yağ çekmesi önlenir ve çıtır bir doku sağlanır.

Fırın versiyonunda sos olarak zeytinyağı, su ve tereyağı karışımı sürmek veya sirke eklemek, çıtırlığı artırır. Her iki yöntem de lezzetlidir; kızartma daha geleneksel ve bağımlılık yapan bir tat sunarken, fırın yöntemi hafif ve pratiktir. Paçanga böreği, sıcak servis edildiğinde en güzel halini alır.

Afiyet olsun!