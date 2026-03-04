Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’yı hızlı tren ağına bağlayacak olan Eskişehir–Kütahya–Afyonkarahisar–Isparta/Burdur–Antalya hızlı demiryolu projesinin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yazılı bir soru önergesi sunarak projenin akıbeti hakkında bilgi talep etti.

Antalya’nın Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir şehir olmasına rağmen, demiryolu ulaşımından yoksun olduğunu belirten Kaya, bu durumun bölgenin gelişimine olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe sunumunda bu projenin planlanan projeler arasında yer aldığına dikkat çeken Kaya, ancak kamuoyuna açıklanan somut bir takvim bulunmadığını vurguladı.

Projenin Durumu Nedir?

Kaya, önergesinde projenin bugüne kadar etüt, fizibilite veya proje çalışması yapılıp yapılmadığını sordu. Ayrıca, yapım ihalesinin ne zaman gerçekleştirileceği, inşaatın hangi tarihte başlayacağı ve projenin tamamlanmasının planlandığı tarih hakkında bilgi talep etti. Bu sorular, projenin ilerleyişi ve Antalya halkının beklentileri açısından büyük önem taşımaktadır.

Milletvekili Kaya, projenin tamamlanması halinde İstanbul–Antalya ve Ankara–Antalya arasındaki seyahat sürelerinin ne kadar kısalacağına dair hedeflerin de açıklanmasını istedi. Bunun yanı sıra, projenin toplam yatırım maliyetinin ne olacağına dair bilgi edinmek istediğini belirtti.

Antalya’nın Önemi ve Beklentiler

Antalya’nın turizm, tarım ve ticaret açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kaya, “Antalya yıllardır hızlı tren bekliyor. Verilen sözlerin ne zaman hayata geçirileceğini Antalya halkı bilmek istiyor” şeklinde konuştu. Bu açıklama, bölge halkının hızlı tren projesine olan ilgisini ve beklentilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi, Antalya’nın ulaşım altyapısının güçlenmesine ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Kaya’nın yönelttiği sorular ve alınacak yanıtlar, projenin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.