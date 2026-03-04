Dolar
43,9941 %0.07
Euro
51,2106 %0.17
Gram Altın
7.317,09 % 1,57
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?

Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?

CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın hızlı tren projesinin durumunu TBMM gündemine taşıdı ve detaylı sorular yöneltti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?
Okunma Süresi: 2 dk

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya’yı hızlı tren ağına bağlayacak olan Eskişehir–Kütahya–Afyonkarahisar–Isparta/Burdur–Antalya hızlı demiryolu projesinin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yazılı bir soru önergesi sunarak projenin akıbeti hakkında bilgi talep etti.

Antalya’nın Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir şehir olmasına rağmen, demiryolu ulaşımından yoksun olduğunu belirten Kaya, bu durumun bölgenin gelişimine olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe sunumunda bu projenin planlanan projeler arasında yer aldığına dikkat çeken Kaya, ancak kamuoyuna açıklanan somut bir takvim bulunmadığını vurguladı.

Projenin Durumu Nedir?

Kaya, önergesinde projenin bugüne kadar etüt, fizibilite veya proje çalışması yapılıp yapılmadığını sordu. Ayrıca, yapım ihalesinin ne zaman gerçekleştirileceği, inşaatın hangi tarihte başlayacağı ve projenin tamamlanmasının planlandığı tarih hakkında bilgi talep etti. Bu sorular, projenin ilerleyişi ve Antalya halkının beklentileri açısından büyük önem taşımaktadır.

Milletvekili Kaya, projenin tamamlanması halinde İstanbul–Antalya ve Ankara–Antalya arasındaki seyahat sürelerinin ne kadar kısalacağına dair hedeflerin de açıklanmasını istedi. Bunun yanı sıra, projenin toplam yatırım maliyetinin ne olacağına dair bilgi edinmek istediğini belirtti.

Antalya’nın Önemi ve Beklentiler

Antalya’nın turizm, tarım ve ticaret açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Kaya, “Antalya yıllardır hızlı tren bekliyor. Verilen sözlerin ne zaman hayata geçirileceğini Antalya halkı bilmek istiyor” şeklinde konuştu. Bu açıklama, bölge halkının hızlı tren projesine olan ilgisini ve beklentilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hızlı tren projesinin hayata geçirilmesi, Antalya’nın ulaşım altyapısının güçlenmesine ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, Kaya’nın yönelttiği sorular ve alınacak yanıtlar, projenin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
#Magazin / 04 Mart 2026
Didem Taslan, Yıllara Meydan Okuyan Görünümüyle Etkinlikte Dikkatleri Üzerine Çekti Mi?
Didem Taslan, Yıllara Meydan Okuyan Görünümüyle Etkinlikte Dikkatleri Üzerine Çekti Mi?
#Magazin / 04 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Izmir'de 4 mart 2026'da planlı elektrik kesintileri ne zaman başlayacak?
Izmir'de 4 mart 2026'da planlı elektrik kesintileri ne zaman başlayacak?
Gündem
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti
Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?
Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?
Google, Kuantum Bilgisayarlara Karşı Dayanıklı HTTPS Sertifikalarını Test Ediyor Mu?
Google, Kuantum Bilgisayarlara Karşı Dayanıklı HTTPS Sertifikalarını Test Ediyor Mu?
Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi
Müslüm Gürses'in Ölümünün 13. Yılında Japonya'dan Gelen Hayranlarıyla Anma Töreni Düzenlendi
Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
Kedi Mırıltısının Kemik ve Doku İyileşmesine Olan Gizemli Katkıları Neler?
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft