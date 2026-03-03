Dolar
43,9681 %0.02
Euro
51,1462 %-0.59
Gram Altın
7.256,16 % -3,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?

Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?

DSİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1389 sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dsi Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak ve İsim Listesi Nereden Erişilecek?
Okunma Süresi: 3 dk

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1.389 sürekli işçi alımına yönelik kura çekimi, 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda tamamlandı. Bu süreç, birçok aday için büyük bir heyecan kaynağı oldu ve şimdi gözler, bölge müdürlükleri tarafından yayımlanacak kesinleşmiş isim listelerine çevrildi.

Kura çekimi, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan ve kurumun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan çekilişle, her kadro için asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu aşama, istihdam sürecinin resmiyet kazanması açısından büyük önem taşıyor.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

DSİ tarafından yapılan açıklamalara göre, kura sonuçları ve nihai isim listeleri 9 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, hem doğrudan noter kurasıyla atanacakların listesi hem de mesleki sınava tabi tutulacak adayların listesi eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar, kura sonuçlarını ve mülakata/belge teslimine hak kazanan isim listelerini DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan bolge11.dsi.gov.tr adresi üzerinden takip edebilecekler.

Canlı yayında çekilen kura çekilişi ile 1389 işçi alımı kapsamında kurada ismi çıkanlar ve çıkmayanlar belli oldu. DSİ işçi alımında asıl aday sayısı olan 1.389 adayın yanı sıra ilan edilen kadro sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. Bu durum, istihdam sürecinin daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaşmasını sağlıyor.

İşçi Alımı Kadro Dağılımı Hakkında Bilgiler

DSİ Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek personellerin 1.305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak. Noter kurası ile alınacak işçilerin branş dağılımı da dikkat çekiyor. Örneğin, 66 treyler operatör yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için alımlar yapılacak. Bu çeşitlilik, DSİ'nin farklı alanlarda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.

DSİ, bu alım süreci ile birlikte, hem iş gücü istihdamını artırmayı hem de kamu hizmetlerinin etkinliğini sağlamayı hedefliyor. Adayların, belirlenen tarihlerde sonuçları takip etmeleri ve gerekli belgeleri zamanında hazırlamaları önem arz ediyor.

Bölge Müdürlükleri ve İletişim Bilgileri

DSİ'nin bölge müdürlükleri, süreçle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isteyen adaylar için önemli bir kaynak teşkil ediyor. Adaylar, ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden duyuruları takip edebilir. Bu sayede, kura sonuçları ve diğer süreçlerle ilgili en doğru ve güncel bilgilere erişim sağlanmış olacaktır.

Sonuç olarak, DSİ'nin gerçekleştirdiği kura çekimi ve takip eden süreç, birçok aday için kariyer fırsatları sunmaktadır. Adayların bu süreçte dikkatli olmaları ve duyuruları takip etmeleri, istihdam şanslarını artıracaktır.

#Dsi Kura Sonuçları
#Dsi Personel Alımı
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
#Spor / 03 Mart 2026
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
#Spor / 03 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Gündem
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Türk Savunma Sanayiinde İhracat Rekoru: 2026 Şubat Ayında Yüzde 27,2 Artış
Türk Savunma Sanayiinde İhracat Rekoru: 2026 Şubat Ayında Yüzde 27,2 Artış
Bahçeli'nin Yüzüğündeki Arapça İfade Ne Anlama Geliyor?
Bahçeli'nin Yüzüğündeki Arapça İfade Ne Anlama Geliyor?
Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?
Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft