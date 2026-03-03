Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki katlı metruk bir binanın bir kısmı park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay, 06.30 sularında Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak'ta gerçekleşti. Şans eseri, bu talihsiz olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Çökme Neden Oldu?

Uzun bir süredir kullanılmadığı belirtilen metruk binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çökmüş durumda. Çökme sırasında binadan kopan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Olayın ardından, çevredeki sakinler gürültüyü duyup durumu hemen belediye, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay Yerinde Alınan Güvenlik Önlemleri Nelerdi?

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden ekipler, sokakta güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri, binada başka bir çökme riskine karşı detaylı bir inceleme başlatırken, belediye ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak resmi incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Mahalle Sakinlerinin Gözlemleri

Mahalle sakinleri, metruk binanın çökmeden önce meydana gelen depremlerden sonra duvarlarının sarkmaya başladığını ifade ettiler. Bu durum, bölgede yaşayanlar arasında endişe yaratmıştı. Çökme olayının ardından, bölgedeki yapısal güvenlik konuları tekrar gündeme gelmiş oldu. Yetkililerin alacağı önlemler, benzer olayların yaşanmaması adına büyük önem taşıyor.