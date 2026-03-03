Dolar
43,9681 %0.02
Euro
51,1462 %-0.59
Gram Altın
7.256,16 % -3,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?

Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?

Beşiktaş'ta metruk bir bina, park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki katlı metruk bir binanın bir kısmı park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay, 06.30 sularında Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak'ta gerçekleşti. Şans eseri, bu talihsiz olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Çökme Neden Oldu?

Uzun bir süredir kullanılmadığı belirtilen metruk binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen çökmüş durumda. Çökme sırasında binadan kopan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı. Olayın ardından, çevredeki sakinler gürültüyü duyup durumu hemen belediye, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay Yerinde Alınan Güvenlik Önlemleri Nelerdi?

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden ekipler, sokakta güvenlik önlemleri alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri, binada başka bir çökme riskine karşı detaylı bir inceleme başlatırken, belediye ekiplerinin de hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak resmi incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Mahalle Sakinlerinin Gözlemleri

Mahalle sakinleri, metruk binanın çökmeden önce meydana gelen depremlerden sonra duvarlarının sarkmaya başladığını ifade ettiler. Bu durum, bölgede yaşayanlar arasında endişe yaratmıştı. Çökme olayının ardından, bölgedeki yapısal güvenlik konuları tekrar gündeme gelmiş oldu. Yetkililerin alacağı önlemler, benzer olayların yaşanmaması adına büyük önem taşıyor.

#Beşiktaş
#İstanbul
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
#Gündem / 03 Mart 2026
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?
#Ekonomi / 03 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin detayları nedir?
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin detayları nedir?
Gündem
Ömer çelik: iran'a yönelik saldırılar hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı
Ömer çelik: iran'a yönelik saldırılar hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı
Teiaş 2026 yılı iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerini açıkladı mı?
Teiaş 2026 yılı iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerini açıkladı mı?
Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'a Karşı Hukuki Süreç Başlattı mı?
Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'a Karşı Hukuki Süreç Başlattı mı?
OpenAI, Pentagon Anlaşmasında Güvenlik Güncellemeleri Yaptı mı?
OpenAI, Pentagon Anlaşmasında Güvenlik Güncellemeleri Yaptı mı?
Sasa Polyester Hisselerinde Bank of America Tarafından Gerçekleştirilen Yüklü Satışlar Neden Oldu?
Sasa Polyester Hisselerinde Bank of America Tarafından Gerçekleştirilen Yüklü Satışlar Neden Oldu?
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Yatacak?
2026 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak ve Ne Zaman Yatacak?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft