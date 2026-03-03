Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'a Karşı Hukuki Süreç Başlattı mı?

Melek Baykal, son günlerde magazin dünyasında yankı uyandıran "rol arkadaşına tokat attı" iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladığını belirtirken, dizide 'Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Hukuki Süreç Neden Başlatıldı?

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisi, yıllar sonra oyuncuları arasındaki sert tartışmalarla yeniden gündeme geldi. Usta oyuncu Melek Baykal, dizideki rolüyle ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalar Ateş Fatih Uçan'ın ağır ithamlarıyla karşılık bulmuştu. Uçan, Baykal'ın diziye yönelik olumsuz görüşlerine tepki göstererek, "Melek Baykal Hanım, ben gayet iyi biliyorum neden sevmediğinizi. Çünkü hikâye sizi sevmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Ateş Fatih Uçan'ın İddiaları

Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın diziye yönelik eleştirilerine yanıt verirken, Baykal'ın dublaj isteğini de gündeme getirdi. Uçan, "Duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözlerin ardından Baykal, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Uçan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve iftira niteliği taşıdığını belirtti.

Tokat İddialarının Yalanlanması

Melek Baykal, dizi setinde kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler'e tokat attığına dair çıkan iddiaları da yalanladı. Baykal, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu iddia tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir yalandır" dedi. Ayrıca, Zeynep Dörtkardeşler ile aralarındaki ilişkinin sevgi ve saygıya dayalı olduğunu vurguladı.

Hukuki Yolların Tüketilmesi

Melek Baykal, kendisine yönelik bu tür asılsız iddiaların sistematik bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu ifade etti. Avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç başlatıldığını belirten Baykal, manevi tazminat davası da dahil olmak üzere Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını açıkladı. Baykal, yılların emeğiyle inşa edilmiş mesleki saygınlığının yalan ve iftiralarla hedef alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Zeynep Dörtkardeşler'in Destek Açıklaması

Zeynep Dörtkardeşler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Melek Baykal'a olan minnettarlığını dile getirdi. Dörtkardeşler, "16 yaşında girdiğim bu meslekte bana hem abla, hem anne, hem de hoca olan benim Melek ablam…" diyerek Baykal'a destek verdi. Dörtkardeşler, Baykal ile olan ilişkisini sevgi dolu bir şekilde ifade ederken, "Her zaman yanında ve arkandayım; gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.