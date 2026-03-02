Dolar
43,9650 %0.05
Euro
51,5584 %-0.77
Gram Altın
7.566,78 % 1,76
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız

Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız

Scorpions, İstanbul konseri öncesi Türk hayranlarına özel bir video mesaj yayımladı ve heyecanı artırdı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Scorpions’tan Türk Hayranlarına Özel Video Mesaj: İstanbul’u Kasırga Gibi Sallayacağız
Okunma Süresi: 2 dk

Rock müziğin ikonik grubu Scorpions, 24 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştireceği konser öncesinde Türk hayranlarına yönelik özel bir video mesaj yayınladı. Grubun solisti Klaus Meine, bu videoda İstanbul’da verecekleri konserin heyecanını artıran ifadeler kullandı.

Konser Öncesi Heyecanı Nasıl Yükseltiyorlar?

Klaus Meine, video mesajında “İstanbul’u kasırga gibi sallayacağız” diyerek hayranlarının ilgisini çekti. Bu ifade, hayranlar arasında büyük bir coşku yarattı ve konserin beklentisini artırdı. Scorpions’un 60 yıllık müzik kariyeri, rock müziğin en önemli dönemlerine tanıklık etti ve bu konser, grup için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Grubun Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştireceği bu etkinlik, BKM Organizasyonu tarafından düzenleniyor. Klaus Meine’nin karakteristik sahne enerjisi ve tarzı, hayranlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Rock You Like a Hurricane’a Atıf mı?

Meine’nin “kasırga” benzetmesi, grubun dünya çapında tanınan ve sevilen parçası “Rock You Like a Hurricane”a net bir atıf olarak değerlendirildi. Bu durum, konserin atmosferinin yüksek tempolu ve enerjik olacağına dair ipuçları veriyor. Hayranlar, bu özel etkinlikte unutulmaz anlar yaşamayı umuyor.

24 Haziran gecesi stadyumda yaşanacak olan bu etkinlik, rock müziği tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Scorpions’un sahne performansı, geçmişteki konserlerinde olduğu gibi yine izleyicileri büyüleyecek gibi görünüyor.

İstanbul’da Fırtına Gibi Bir Gece Mi Bekleniyor?

Scorpions’un İstanbul konseri, rock müziğin efsanevi isimlerinden birinin Türkiye’deki hayranlarıyla buluşması anlamına geliyor. Grubun geçmişteki performansları, her zaman yüksek enerji ve unutulmaz anlar ile dolu oldu. Bu nedenle, hayranlar arasında büyük bir beklenti oluşmuş durumda.

24 Haziran gecesi, İstanbul’un rock müziği tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunması bekleniyor. Scorpions’un sahne alacağı bu etkinlik, Türk müzik sahnesinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor.

Adriana Lima'nın Oğlu Cyan'ın Son Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
Adriana Lima'nın Oğlu Cyan'ın Son Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
#Magazin / 02 Mart 2026
Honor, 7.000 mAh Üzeri Blade Batarya Teknolojisini Tanıttı
Honor, 7.000 mAh Üzeri Blade Batarya Teknolojisini Tanıttı
#Gündem / 02 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia
Magazin
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
Ramazan’da Hurma Tüketimi Ne Kadar Olmalı? Diyabet ve Kilo Kontrolü Olanlar İçin Önemli Uyarılar
Ramazan’da Hurma Tüketimi Ne Kadar Olmalı? Diyabet ve Kilo Kontrolü Olanlar İçin Önemli Uyarılar
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?
Gram altın fiyatları ne durumda, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi?
Gram altın fiyatları ne durumda, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Neden Adliyeye Sevk Edildi?
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 Kişi Neden Adliyeye Sevk Edildi?
OpenAI, Pentagon ile yapay zeka entegrasyonu için anlaşma sağladı mı?
OpenAI, Pentagon ile yapay zeka entegrasyonu için anlaşma sağladı mı?
Fenerbahçe deplasmanda antalyaspor ile berabere kaldı, zirve ile puan farkı 4'e yükseldi
Fenerbahçe deplasmanda antalyaspor ile berabere kaldı, zirve ile puan farkı 4'e yükseldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft