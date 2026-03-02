Dolar
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia

Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia

Zendaya ve Tom Holland'ın gizlice evlendiği iddiası, Hollywood'da büyük yankı uyandırdı. Detaylar haberimizde.

Yayınlanma
14
Zendaya ve Tom Holland Gizlice Evlendi Mi? Hollywood'da Şok İddia
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Zendaya ve Tom Holland’ın gizlice evlendiği iddiaları, Hollywood camiasında büyük bir heyecan yarattı. Çiftin stil danışmanı Law Roach'un kırmızı halıda yaptığı açıklama, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Roach, 'Düğün zaten oldu, kaçırdınız' ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti ve ikilinin uzun süredir devam eden nişan söylentilerini gerçeğe dönüştürdü.

Zendaya ve Tom Holland’ın aşkı, 2017 yılında 'Spider-Man' setinde başlamış ve o günden bu yana birçok kez gündeme gelmiştir. İkilinin ilişkisi, sık sık medyanın ilgi odağı olsa da, çiftin özel hayatını gizli tutma konusundaki kararlılığı dikkat çekmektedir. Ancak, Law Roach'un yaptığı bu açıklama, hayranlarını ve medya mensuplarını şaşkına çevirdi.

Law Roach'un Açıklamaları Neleri İşaret Ediyor?

2026 Actor Awards gecesinde Law Roach, Access Hollywood muhabirinin sorularını yanıtlayarak çiftin evlilik durumuna dair beklenmedik bir yanıt verdi. Roach, 'Düğün zaten oldu, kaçırdınız' diyerek, bu konudaki spekülasyonları artırdı. Muhabirin şaşkınlığına gülümseyerek karşılık veren Roach, 'Bu çok doğru' diyerek, Hollywood kulislerinde büyük bir tartışma başlattı.

Roach'un bu açıklaması, çiftin evliliğiyle ilgili daha önceki bazı işaretleri de akıllara getirdi. Özellikle, Zendaya’nın son aylarda parmağında bir altın alyansla görüntülenmesi, 'sessiz sedasız nikah' iddialarını güçlendirdi. Ayrıca, Tom Holland’ın bir panelde Zendaya için 'kız arkadaşın' demesi üzerine 'Nişanlım' diyerek düzeltme yapması, çiftin evlilik durumunu sorgulayanları daha da meraklandırdı.

Çiftin Temsilcileri Ne Dedi?

İddiaların ardından Zendaya ve Tom Holland’ın temsilcilerine ulaşıldığı ancak henüz resmi bir yalanlama veya doğrulama yapılmadığı bildirildi. İkilinin gizlilik konusundaki hassasiyetleri göz önüne alındığında, bu özel adımı sadece yakın çevreleriyle paylaşmış olabilecekleri düşünülüyor. Bu durum, hayranlarının ve medya mensuplarının merakını artırmakta ve çiftin ilişkisi üzerine daha fazla spekülasyona yol açmaktadır.

Zendaya ve Tom Holland’ın ilişkisi, sadece sinema dünyasında değil, sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çiftin hayranları, bu iddiaların doğruluğunu merakla beklemekte ve ikilinin mutlu bir geleceğe adım attığını ummaktadır. Ancak, çiftin bu konudaki sessizliği, her zamanki gibi gizemini korumakta.

