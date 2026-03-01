Ayetullah Ali Rıza Arafi Kimdir? İran'ın Yeni Lideri Hangi Görevleri Üstlendi?

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vefatının ardından, ülkenin yönetiminde önemli bir değişim yaşandı. Ayetullah Alireza Arafi, Anayasa’nın belirlediği süreç çerçevesinde oluşturulan Geçici Liderlik Konseyi’ne atanarak Hamaney’in yerine geçen isim olarak öne çıktı. Arafi, Anayasa Koruma Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi olarak uzun yıllardır İran’ın en etkili dini ve siyasi mekanizmalarında görev yapmış bir figürdür. Bu atama, ülkenin geçiş dönemindeki en yetkili kişi olmasını sağladı.

Ayetullah Ali Rıza Arafi Kimdir?

Ayetullah Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran’ın Yezd vilayetinin Maybod şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Muhammed İbrahim el-Arafi, ünlü İslam lideri Ruhullah Humeyni’nin yakın arkadaşıydı. Arafi, İslam Devrimi öncesinde vaiz ve yazar olarak tanınmış, dini eğitimine kendi ülkesinde başlayarak Kum’da devam etmiştir. Burada ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra, medrese ve hazırlık kurslarına katılarak felsefe ve etik alanında derinlemesine eğitim almıştır.

Arafi’nin Önceki Görevleri Nelerdir?

Ayetullah Alireza Arafi, Anayasa Koruma Konseyi’nin Uzmanlar Meclisi’ne katılmak için gerekli yazılı sınavı geçmemesine rağmen, İran liderinin takdiriyle 2015 seçimlerinde Meclis’e seçilmiştir. Bu durum, Arafi’nin dini ve siyasi alandaki etkisini artırmış ve onu İran’ın yönetiminde önemli bir konuma taşımıştır. Uzmanlar Meclisi’nin kalıcı lider belirleme süreci devam ederken, Arafi’nin adı bölgedeki savaş gerilimi nedeniyle daha fazla dikkat çekmektedir.

İran’da Yeni Dönem ve Arafi’nin Rolü

Hamaney’in vefatı sonrası İran’da liderlik boşluğu, ülkenin en kritik dönemi olarak değerlendirilmekte ve Arafi’nin geçici liderliği, istikrar arayışını güçlendirdiği düşünülmektedir. Tahran siyaset çevreleri, Arafi’nin liderliğinin bölgedeki çatışmaların gölgesinde nasıl bir etki yaratacağını merakla takip etmektedir. İran kamuoyu, yeni dönemi ve Arafi’nin rolünü dikkatle izlemeye başlamıştır. Bu süreçte, bölgedeki gerilimlerin artması ve uluslararası ilişkilerin karmaşık hale gelmesi, Arafi’nin liderliğini daha da önemli kılmaktadır.