Çağlayan kentsel dönüşüm projesinde fiziki gerçekleşme oranı ne durumda?

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Mahallesi'nde hızla devam eden Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 13 seviyesine ulaştığını duyurdu. Projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Kaya, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Proje Hedefleri ve İlerleyişi Nasıldır?

Başkan Kaya, projenin iş programına uygun şekilde ilerlediğini ifade ederek, “İnşallah buradaki taahhütlerimizi söz verdiğimiz şekilde yerine getirecek ve vatandaşlarımızı bir an önce evlerine ve işyerlerine kavuşturacağız” dedi. Ekonomik ömrünü tamamlamış ve afet riski taşıyan yapıların dönüştürülmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, 1. Etap 1. Kısımda 186 konut ve 22 dükkân inşa ediliyor.

Projenin detaylarına değinen Kaya, A ve B blokların bodrum kat kaba inşaatlarının tamamlandığını, bazı dükkânların kaba inşaatının ise tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. A Blok 1. kat ve B Blok zemin kat imalatlarının devam ettiğini, diğer bloklar için kazı çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Çağlayan Mahallesi'nde Neler Yapılıyor?

Önümüzdeki günlerde C Blok temel imalatına başlanacağını vurgulayan Başkan Kaya, projenin “Ortahisar Belediyemizin gurur projesi” olduğunu dile getirdi. İmalatların eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Kaya, “Planlanan iş programına uygun şekilde hayata geçiriyoruz. A ve B blokların kaba inşaatları tamamlanırken, diğer bloklardaki çalışmalar da öngörülen takvim doğrultusunda adım adım tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Fiziki gerçekleşme oranının yüzde 13’e ulaşmasından memnuniyet duyduğunu belirten Kaya, yüklenici firma ve teknik ekibe teşekkür ederek, “Yoğun ve gayretli bir şekilde çalışan müteahhit firmamıza, mühendislerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah süresinde teslim edeceğiz” dedi.

Projenin Geleceği ve Beklentiler

Kaya, projenin diğer etaplarını da tamamlayarak Çağlayan’ı Trabzon’un en güzel ve güvenli yaşam alanlarından biri haline getireceklerini ifade etti. Bu gelişmeler, bölgedeki yaşam standartlarını artırmayı ve modern bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi, sadece yapıların yenilenmesi değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik yapısının da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.