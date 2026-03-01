Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem İran'da Hamaney'in Vefatının Ardından Geçici Liderlik Konseyi Üyeleri Belirlendi Mi?

İran'da Hamaney'in Vefatının Ardından Geçici Liderlik Konseyi Üyeleri Belirlendi Mi?

İran'da Hamaney'in vefatının ardından geçici liderlik konseyinin üyeleri açıklandı. Yeni lider seçilene kadar görev yapacak isimler belirlendi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
İran'da Hamaney'in Vefatının Ardından Geçici Liderlik Konseyi Üyeleri Belirlendi Mi?
Okunma Süresi: 2 dk

İran'da, lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, anayasal süreç gereği oluşturulan geçici liderlik konseyinin üyeleri netleşti. Bu konsey, Hamaney'in görevini yeni lider seçilene kadar yürütecek olan üç üyeden oluşuyor.

Geçici Konseyin Üyeleri Kimlerdir?

Geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi. Ayrıca, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin de konseyde yer aldığını duyurdu.

Bu üç isim, yeni lider seçilene kadar Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecekler. Arafi, İran'ın önde gelen din adamlarından biri olarak Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini de sürdürmektedir.

Geçici Liderlik Konseyinin Rolü Nedir?

Geçici liderlik konseyinin oluşturulması, İran'ın siyasi yapısında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu konsey, Hamaney'in vefatının ardından ülkenin yönetiminde sürekliliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üyelerin, ülkenin çeşitli alanlarında deneyime sahip olmaları, geçici dönemde alınacak kararların etkinliğini artıracak bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Bu süreç, İran'ın iç politikası ve uluslararası ilişkileri üzerinde de etkili olacaktır. Geçici konseyin alacağı kararlar, ülkenin geleceği açısından kritik öneme sahip olabilir.

İran'da Siyasi Süreç Nasıl İşleyecek?

Yeni liderin seçilmesi için yapılacak olan süreç, İran'ın siyasi dinamiklerini etkileyecek önemli bir aşama olarak görülmektedir. Geçici konseyin üyeleri, bu süreçte ülkenin istikrarını sağlamak ve halkın güvenini kazanmak için çeşitli adımlar atmak zorundadır. Hamaney'in ardından ortaya çıkan bu durum, İran'ın geleceği açısından belirsizlikler barındırmaktadır.

Sonuç olarak, geçici liderlik konseyinin oluşumu, İran'ın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilecektir. Üyelerin geçmişteki deneyimlerinin, ülkenin yönetiminde nasıl bir etki yaratacağı merakla beklenmektedir.

#İran
#Mesud Pezeşkiyan
Antalya'da 1 Mart 2026 İftar Saati Ne Zaman Olacak?
Antalya'da 1 Mart 2026 İftar Saati Ne Zaman Olacak?
#Gündem / 01 Mart 2026
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
#Magazin / 01 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İzmir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
İzmir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
Gündem
Kamuya Memur Alımı Ne Zaman Gerçekleşecek ve Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
Kamuya Memur Alımı Ne Zaman Gerçekleşecek ve Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?
F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?
İran Savaşı Nedeniyle EuroLeague Maçları Ertelendi Mi?
İran Savaşı Nedeniyle EuroLeague Maçları Ertelendi Mi?
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?
Survivor 2026'da Acun Ilıcalı'nın Osman Can'a Yönelik Sert Eleştirileri Neleri Beraberinde Getirdi?
Survivor 2026'da Acun Ilıcalı'nın Osman Can'a Yönelik Sert Eleştirileri Neleri Beraberinde Getirdi?
Hayat Bilgisi dizisinin Ürperi karakteri Ceren Soylu'nun yıllar sonraki değişimi nasıl oldu?
Hayat Bilgisi dizisinin Ürperi karakteri Ceren Soylu'nun yıllar sonraki değişimi nasıl oldu?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft