F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?

F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?

Lockheed Martin, F-22 Raptor'un yeni versiyonu Raptor 2.0 ile menzil ve gözlem yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayınlanma
14
F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?
Okunma Süresi: 3 dk

F-22 Raptor'un yeni versiyonu Raptor 2.0, Lockheed Martin tarafından tanıtıldı. Bu yeni model, mevcut F-22'nin yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış olup, menzil ve gözlem kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

ABD'nin ihraç etmediği F-22 Raptor için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilen Raptor 2.0, güncellenmiş bir prototip üzerinden sergilendi. Bu model, birçok yenilik ve geliştirme ile donatılmış durumda.

Raptor 2.0, hangi yenilikleri barındırıyor?

Yeni versiyonda dikkat çeken unsurlar arasında gizlilik özellikli harici yakıt tankları ve kanat altına entegre edilmiş kızılötesi arama ve takip sensör podları yer alıyor. Bu güncellemelerin temel hedefi, F-22'nin menzilini artırmak ve modern hava savunma sistemlerine karşı daha dirençli hale getirmek olarak belirlenmiştir.

Tanıtılan model, F-22'ye entegre edilmesi planlanan çeşitli yükseltmeleri gözler önüne seriyor. Özellikle Uzakdoğu-Pasifik bölgesinde gerçekleşebilecek uzun menzilli görevler düşünülerek hazırlanan bu iyileştirmeler, jetin operasyonel kabiliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor.

Yeni yakıt tankları, gizliliği koruyor mu?

Raptor 2.0'nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, kanat altına eklenen düşük sürtünmeli ve radar izi azaltılmış yakıt tanklarıdır. Önceden F-22, uzun görevlerde klasik harici yakıt tankları kullanıyordu. Ancak bu tanklar, uçağın en büyük avantajı olan düşük görünürlük özelliğini olumsuz etkiliyordu.

Yeni tasarlanan yakıt tankları, hem gizlilik özelliklerine sahip hem de ihtiyaç halinde uçaktan atılabiliyor. Pilotlar, görev öncesinde veya çatışma anında bu tankları bırakma seçeneğine sahip. Lockheed Martin'e göre bazı senaryolarda bu tanklarla doğrudan çatışmaya girilmesi de mümkün hale geliyor.

Gelişmiş sensörler ile hava sahasında üstünlük sağlanabilir mi?

Verilere göre mevcut ve yeni harici yakıt tankları, F-22'ye 850 deniz mili (1.570 km) ek menzil sağlıyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin açıkladığı bilgilere göre, F-22'nin yakıt ikmali yapılmadan savaş yarıçapı 590 deniz milidir. Bu rakamlar bir araya geldiğinde, menzil artışının ne kadar kritik olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Yakıt tanklarının dış yüzeyine entegre edilen podlar, kızılötesi arama ve takip sistemi olan IRST'yi içeriyor. Aslında bu sensör, F-22'nin ilk tasarım aşamasında planlanmıştı ancak maliyetler nedeniyle hayata geçirilememişti. Şimdi ise IRST podları, radar izi düşük hedeflerin tespitinde büyük avantaj sağlıyor ve sensör verilerinin IRST donanımlı F-22'ler arasında paylaşılabilmesi, hava sahasında durum farkındalığını önemli ölçüde artırıyor.

Lockheed Martin, bu sistemi 'Gelişmiş Sensör Podu' olarak tanımlıyor. Modern hava muharebesinde radar kadar kızılötesi tespitin de önem kazandığı düşünüldüğünde, bu gelişme sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Ayrıca güncelleme paketi yalnızca yakıt tankı ve sensör podlarıyla sınırlı değil; F-22'nin radar sistemi, iletişim altyapısı, savunma yardım sistemleri ve işlem gücü de gözden geçiriliyor.

Test uçuşlarında ayna benzeri yeni bir kaplamanın denenmesi, F-22'nin gelecekteki kullanımı açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak bu kaplamanın uzun vadede kullanılıp kullanılmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. F-22'nin artık sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda altıncı nesil F-47 için teknolojik bir test platformu olarak da değerlendirildiği belirtiliyor.

Lockheed Martin, 'Raptor 2.0' konseptiyle F-22'yi daha uzun menzilli ve daha keskin gözlü hale getirmeyi hedefliyor.

