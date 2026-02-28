Teknofest 2026 Teknoloji Yarışmaları İçin Başvurular Sona Eriyor Mu?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2026, teknoloji yarışmaları için başvuru sürecinin sona ermesine yalnızca bir gün kaldı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan festival, katılımcılara geniş bir yelpazede fırsatlar sunarak gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST 2026 kapsamında toplamda 51 ana kategori ve 132 alt kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek. Bu yarışmalar, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemelerine olanak tanırken, ön eleme aşamasını geçen takımlara 100 milyon liranın üzerinde maddi destek sağlanacak.

Hangi Yarışmalar Düzenlenecek?

Festivalde yer alan yarışmalar arasında Roket, Model Uydu, Robotaksi Binek Otonom Araç, Savaşan İHA ve Çip Tasarım gibi alanlar öne çıkıyor. Ayrıca, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, BlokZincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler ve İnsansız Deniz Aracı gibi gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 51 farklı teknoloji yarışması da düzenlenecek.

Bu yıl ayrıca festivalde ilk kez 4 yeni yarışma da katılımcılara sunulacak. TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması ile FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, 2026 programında yer alacak.

Kimler Katılabilir?

Yarışmalar, ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Geleceğin odak teknoloji alanlarında kurgulanan bu yarışmalar, gençlerin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, bu süreçte hem bilgi hem de deneyim kazanma fırsatı bulacaklar.

Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için TEKNOFEST'in resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Katılımcıların, başvurularını zamanında tamamlamaları önem arz etmektedir.

Festival Ne Zaman ve Nerede Düzenlenecek?

TEKNOFEST 2026, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival, katılımcılara ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Teknoloji tutkunları için büyük bir buluşma noktası olacak olan bu festival, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimini de gözler önüne serecek.