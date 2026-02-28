Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yaz döneminde yıldız oyuncuların takıma katılacağını belirtti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı
Okunma Süresi: 2 dk

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşarak taraftara müjdeli haberler verdi. Adalı, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katılacak yıldız oyuncularla ilgili beklentilerini dile getirirken, mevcut oyuncu kadrosunun da kalitesine vurgu yaptı.

Adalı, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamalarda, ara transfer döneminde 7 futbolcuya imza attıklarını belirtti. Bu süreçte teknik ekibin ihtiyaçlarına uygun oyuncularla anlaşma sağladıklarını ifade eden Adalı, artık takımın performansının teknik ekibe bağlı olduğunu vurguladı.

Yıldız Yağmuru Ne Zaman Gerçekleşecek?

Serdal Adalı, yaz döneminde gerçekleşecek olan transferlerin önemine dikkat çekerek, “Asıl yıldız yağmuru o dönem gerçekleşecek” dedi. Taraftarların beklentilerini anladığını belirten Adalı, yaz transfer döneminde daha etkili ve yetenekli oyuncularla kadroyu güçlendireceklerini ifade etti.

Adalı, “Mazeret kalmadı. Top teknik ekipte” diyerek, Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transferler gerçekleştirdiklerini ve artık sonuçların alınması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar, taraftarların yaz dönemindeki transferlere olan ilgisini artırdı.

Takımın Performansı ve Hedefler

Beşiktaş'ın son dönem performansına da değinen Adalı, derbi sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmayı hatırlattı. Takımın motivasyonunu artırmak için önemli mesajlar verdiğini belirten Adalı, “Bu takım bu ligde bir daha yenilgi yüzü görmeyecek” dedi. Bu sözler, takımın moralini yükseltmek ve taraftarları umutlandırmak amacıyla sarf edildi.

Adalı, geçmişte Beşiktaş ruhunu taşımayan oyuncularla derbileri kazandıklarını hatırlatarak, yapılan takviyelerin bu ruhu yeniden sahaya yansıttığını ifade etti. “Beşiktaş bitti demeden bir şey bitmez” diyerek, takımın potansiyeline olan inancını dile getirdi.

Taraftarın Beklentileri ve Geçmişteki Transferler

Yaz transfer dönemine dair beklentilerini paylaşan Serdal Adalı, “Taraftar kendi açısından haklı. Bir an önce yıldızları görmek istiyor” şeklinde konuştu. Geçmişteki transfer süreçlerinin zorluklarına da değinen Adalı, “Ara dönemde transfer öyle kolay değil. İstediğimizi almak için uğraştık” dedi.

Adalı, transferde geçmişteki başarılarına atıfta bulunarak, “Bize transferde laf edenler, geçmişte kimleri almışım, ona baksınlar” ifadelerini kullandı. Yaz döneminde hangi oyuncuların takıma katılacağına dair ipuçları veren Adalı, taraftarların bu süreçte sabırlı olmalarını istedi.

Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
#Teknoloji / 28 Şubat 2026
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
#Magazin / 27 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Spor
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Kim Oldu?
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakibi Kim Oldu?
Sosyal medya fenomeni özlem öz ve eşi tayyar öz'ün yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı mı?
Sosyal medya fenomeni özlem öz ve eşi tayyar öz'ün yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı mı?
Hafta Sonu Sınavları Neler? 28 Şubat - 1 Mart 2026 Tarihlerinde Hangi Sınavlar Yapılacak?
Hafta Sonu Sınavları Neler? 28 Şubat - 1 Mart 2026 Tarihlerinde Hangi Sınavlar Yapılacak?
Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?
Merkez Bankası'nın 27 Şubat 2026 Döviz Kurları Açıklandı: Güncel Veriler Neler?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Liverpool Oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Liverpool Oldu
Hüseyin Avni Aker’in Kabri Başında Bayrak Dalgalanıyor: Vefa Duygusu Nasıl Gelişiyor?
Hüseyin Avni Aker’in Kabri Başında Bayrak Dalgalanıyor: Vefa Duygusu Nasıl Gelişiyor?
Metin Özülkü Ameliyat Oldu: Son Durumu Nedir?
Metin Özülkü Ameliyat Oldu: Son Durumu Nedir?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft