Hafta Sonu Sınavları Neler? 28 Şubat - 1 Mart 2026 Tarihlerinde Hangi Sınavlar Yapılacak?

Bu hafta sonu, 28 Şubat ve 1 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlar, hem adaylar hem de velileri tarafından merakla bekleniyor. Adaylar, bu tarihlerde hangi sınavların yapılacağı ve sınavlara ilişkin detaylar hakkında bilgi arayışında bulunuyorlar. Özellikle, ‘Hafta sonu sınav var mı?’ ve ‘Hangi sınavlar yapılacak?’ gibi sorular ön plana çıkıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar, genellikle cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilmektedir. 28 Şubat - 1 Mart 2026 tarihlerinde, milyonlarca öğrenci ve memur adayı merkezi sınavlar için hazırlık yapacak. Bu hafta sonunun en dikkat çekici sınavı, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) olarak belirlenmiştir.

28 Şubat - 1 Mart 2026 Sınav Takvimi Nedir?

2026 yılına ait sınav takvimine göre, 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri, çeşitli sınavlar gerçekleştirilecektir. Bu sınavlar arasında, özellikle MSÜ sınavı, adayların yoğun ilgi gösterdiği bir sınav olma özelliğini taşımaktadır. Adayların sınav gününde geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, sınav binalarına giriş saatinin ardından adayların içeri alınmayacağı belirtilmiştir. Kapıların kapanacağı saat, sınav günü öncesinde duyurulmuş olup, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacağı hatırlatılmaktadır.

Kayseri'de Okullar Tatil Mi?

28 Şubat - 1 Mart tarihlerinde Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kayseri Valiliği tarafından henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, bu konuda gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir.

Öte yandan, 2026 ALES/1 başvuru tarihleri ve BİLSEM sonuçları gibi konular da gündemde. ALES sınavının ne zaman yapılacağı ve BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi gibi bilgiler, adaylar tarafından araştırılmaktadır.

Sınav Gününe Hazırlık Süreci Nasıl Olmalı?

Adayların sınav gününe hazırlık sürecinde, dikkat etmeleri gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Sınav öncesinde yeterli dinlenme sağlanması, sınav gününde stres seviyesinin azaltılması açısından önemlidir. Ayrıca, sınav günü için gerekli belgelerin önceden hazırlanması, adayların kaygılarını azaltacaktır.

Sınav günü, adayların zamanında sınav binalarında bulunmaları, sınav sürecinin sorunsuz geçmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, sınav saatinden önceki gün, sınav yeri ve ulaşım yollarının kontrol edilmesi önerilmektedir.