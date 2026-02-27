Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede

Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi, son 16 takım arasına adını yazdırarak önemli bir başarı elde etti. Bu süreçte, takımın yıldız oyuncularından Marius Mouandilmadji, attığı gollerle gol krallığında zirveye yerleşti. Diğer bir yıldız oyuncu Carlo Holse ise asistleriyle öne çıkmayı başardı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiği 10 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan takım, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etti. Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor'un Başarısı Nasıl Gerçekleşti?

Son 16 turunda Shkendija'yı ilk maçta deplasmanda 1-0, rövanşta ise sahasında 4-0 mağlup eden Samsunspor, bu sonuçlarla son 16 biletini almayı başardı. Bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçta toplamda 15 gol atan takım, Marius Mouandilmadji'nin 7 golüyle büyük bir katkı sağladı. Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde gol krallığında zirvede yer alırken, diğer golcü oyuncular da önemli katkılarda bulundu.

Mouandilmadji'nin ardından FC Noah'tan Nardin Mulahusejnovic, Lech Poznan'dan Mikael Ishak, Ferencvaros'tan Franko Kovacevic ve AZ Alkmaar'dan Sven Mijnans, 5'er golle onu takip etti. Bu oyuncuların performansları, ligdeki rekabeti artıran unsurlar arasında yer aldı.

Asist Krallığında Holse'nin Rolü Nedir?

Samsunspor'un başarısında önemli bir diğer faktör ise Danimarkalı oyuncu Carlo Holse'nin asistleri oldu. Holse, UEFA Konferans Ligi'nde en fazla asiste imza atan oyuncu olarak dikkat çekti. Yaptığı 4 asistle, takımının gol yollarındaki etkinliğini artırdı. Holse'nin ardından HNK Rijeka takımından Stjepan Radeljic, 3 asistle onu takip etti.

Bu sezon Samsunspor'un Avrupa'daki diğer gollerinin 2'si, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba'dan geldi. Ayrıca, takımda Tomasson, Emre Kılınç, Ntcham ve Ndiaye de 1'er gol katkısı sağladı. Bir maçta ise AEK'dan Harold Moukoudi kendi kalesine gol atarak takımına katkıda bulundu.

Mouandilmadji ve Holse'nin İstatistikleri Neler?

Marius Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'a 1'er gol atarken, Breidablik'e 2 ve Shkendija'ya ise iki maçta toplam 3 gol atma başarısı gösterdi. Bu performansı, onun takımının son 16 takım arasına kalmasında büyük rol oynadı. Holse'nin 4 asistle öne çıkması, takımın gol yollarındaki etkinliğini artırdı ve bu iki oyuncunun performansı, Samsunspor'un Avrupa'daki başarısında önemli bir yer tuttu.

Samsunspor, bu sezonki performansıyla UEFA Konferans Ligi'nde adından söz ettirirken, oyuncularının gösterdiği üstün performans, takımın gelecekteki hedefleri açısından umut verici bir tablo ortaya koyuyor.