İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?

İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?

İtalya, Milano borsasını canlandırmak için finans şirketlerine yönelik yaptırım rejimini gevşetme kararı aldı.

14
14
İtalya, Milano Borsasını Canlandırmak İçin Yaptırım Rejiminde Değişiklik Yapıyor Mu?
Okunma Süresi: 2 dk

İtalya, Milano borsasını canlandırmak ve sermaye piyasalarının işleyişini iyileştirmek amacıyla önemli bir adım atarak finans şirketlerine yönelik yaptırım rejiminde değişiklikler yaptı. Hükümet, bu yeni düzenlemeyle birlikte hafif ihlallerde ceza uygulanmayacağını ve yaptırımların yalnızca 10 bin euronun üzerindeki önemli ihlallerle sınırlı olacağını duyurdu.

Perşembe günü onaylanan kararname, finans şirketlerinin düzenleyici kurumlarla taahhütler üzerinde anlaşarak yaptırımların azaltılmasından yararlanmasının önünü açtı. Bu değişiklik, piyasalar ile denetim otoriteleri arasındaki ilişkiyi daha işbirlikçi bir hale getirmeyi hedefliyor. Reuters’ın incelediği taslağa göre, genel ilke olarak yaptırımlar yalnızca “önemli” nitelikte ve 10 bin euronun üzerinde değere sahip ihlallerde uygulanacak.

Yeni düzenlemelerin etkileri neler olacak?

Yeni düzenlemeler kapsamında, zarar gören yatırımcılara tazminat ödemeyi taahhüt eden şirketlere uygulanacak cezaların üçte bir oranında azaltılmasına imkan tanınacak. Ancak bu paket henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ve detayları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. İtalya'nın sermaye piyasalarının büyüklüğü, Avrupa'daki benzer ekonomilere kıyasla düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

Ülkenin piyasa değeri, 2025 itibarıyla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 48’i düzeyinde gerçekleşecek. Bu oran, gelişmiş ekonomiler arasında en düşük seviyelerden biri olarak kaydedildi. Son 16 yılda yeni halka arzlarla borsadan çıkışlar arasındaki fark, toplam 96 milyar euroluk (113,32 milyar dolar) piyasa değeri kaybına yol açtı.

Hükümetin hedefleri neler?

Paketin hazırlanmasına katkı sağlayan Hazine Bakan Yardımcısı Federico Freni, hükümetin piyasaların denetim otoritelerini “düşman” değil “müttefik” olarak görmesini sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Freni, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Denetim, yasadışı faaliyetlerin sadece bastırılması değil, düzgün işleyişi sağlamak için yapılan bir işbirliğidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca, 2024 yılında şirketlerin halka açılmasını teşvik etmek amacıyla güçlendirilen “gelişmiş oy hakları”na ilişkin kurallar da değerlendirilen diğer değişiklikler arasında yer alıyor. Bu yeni düzenlemelerin, Milano borsasının uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
