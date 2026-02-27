Dolar
43,9651 %0.17
Euro
51,9358 %0.05
Gram Altın
7.333,14 % 0,01
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Çinli Yetkililerin ChatGPT Kullanımı Neden Tartışma Konusu Oluyor?

Çinli Yetkililerin ChatGPT Kullanımı Neden Tartışma Konusu Oluyor?

Yapay zeka araçlarının devlet destekli etki operasyonlarındaki rolü, yeni bir raporla gündeme geldi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çinli Yetkililerin ChatGPT Kullanımı Neden Tartışma Konusu Oluyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde, yapay zeka teknolojilerinin devlet destekli etki operasyonlarında nasıl kullanıldığına dair çarpıcı bir örnek ortaya çıktı. Bir Çinli kolluk görevlisinin ChatGPT’yi not defteri gibi kullanarak, yurt dışındaki Çinli muhaliflere yönelik kapsamlı bir baskı planını ifşa ettiği iddiaları, bu durumun ne denli ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Yurt dışında yaşayan Çinli muhaliflere yönelik baskı ve gözetim uygulamaları, son zamanlarda birçok ülkede tartışma konusu haline geldi. Dijital platformlar üzerinden yürütülen kampanyalar, sahte hesaplar ve hedefli mesajlarla daha sistematik bir hale dönüşüyor. Yapay zeka, bu süreçte hız ve ölçek avantajı sunarak, etkili bir araç olarak öne çıkıyor.

ChatGPT Kullanımı Ne Anlama Geliyor?

Yeni iddialar, çevrim içi tacizin ötesine geçen bir yöntem setini işaret ediyor. Bir Çinli kolluk görevlisinin, yürütüldüğü öne sürülen kampanyayı adım adım ChatGPT’de kayda geçirdiği belirtiliyor. Bu kayıtlar, yurt dışında yaşayan Çinli muhalifleri korkutma ve susturma amacıyla farklı taktiklerin planlandığını gösteriyor.

İddiaya göre, bazı durumlarda ABD göçmenlik yetkilisi gibi davranılarak, hedef kişilere uyarı mesajları gönderildiği ifade ediliyor. Bu mesajlarda, hedef kişinin açıklamalarının yasa dışı olduğu öne sürülüyor. Bu tür uygulamalar, devlet destekli baskı mekanizmalarının ne denli karmaşık hale geldiğini ortaya koyuyor.

Sahte Belgeler ve Sosyal Medya Hesapları

Aynı kayıtlarda, ABD’de yerel bir mahkemeye aitmiş gibi hazırlanan sahte belgelerle sosyal medya hesaplarının kapattırılmasının denendiği de aktarılıyor. Bu durum, dijital ortamda gerçekleştirilen manipülasyonların boyutunu gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, bunun yalnızca bir trol faaliyeti değil, daha geniş bir baskı mekanizmasının parçası olabileceğini vurguluyor.

Yapay zekanın, bilgi operasyonlarını daha hızlı planlama ve uygulama kapasitesi sunduğu yönündeki değerlendirmeler, bu tür uygulamaların artış göstermesine neden olabilir. Bu bağlamda, yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı ve denetimi, gelecekte daha fazla önem kazanacaktır.

Yapay Zeka ve Etki Operasyonları

Yapay zeka araçlarının devlet destekli etki operasyonlarındaki rolü, uluslararası düzeyde tartışmalara yol açıyor. Bu tür uygulamalar, sadece bireyleri değil, aynı zamanda toplumsal yapıları da etkileyebilir. Yapay zeka ile desteklenen bu tür kampanyaların, bilgi akışını manipüle etme potansiyeli, demokratik değerler açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu gelişmeler, yapay zekanın gelecekteki rolü ve etkileri üzerine derinlemesine düşünmeyi gerektiriyor. Özellikle, devletlerin bu tür teknolojileri nasıl kullanacağı ve bu kullanımların sonuçları, uluslararası ilişkilerde önemli bir gündem maddesi haline gelebilir.

#Chatgpt
#Çin
#Openaı
#Yapay Zeka
#Chatgpt İfşa
#Çinli Yetkililer
Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Jeffrey Epstein İle İlişkileri Nedeniyle Görevinden Ayrıldı
Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Jeffrey Epstein İle İlişkileri Nedeniyle Görevinden Ayrıldı
#Gündem / 26 Şubat 2026
Otizm Teşhisi Bulunan Postacı, Mesai Saatinin Değiştirilmesi Nedeniyle 750 Bin Lira Tazminat Kazandı
Otizm Teşhisi Bulunan Postacı, Mesai Saatinin Değiştirilmesi Nedeniyle 750 Bin Lira Tazminat Kazandı
#Gündem / 26 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile 5 Yıl İçinde Nükleer Silah Üretebilir Mi?
Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile 5 Yıl İçinde Nükleer Silah Üretebilir Mi?
Teknoloji
Ukrayna, Türkiye'den İHA Tedarikinin Ardından Kendi İHA Üretimine Başladı
Ukrayna, Türkiye'den İHA Tedarikinin Ardından Kendi İHA Üretimine Başladı
Ramazan Bayramı 2026'da Hangi Günlere Denk Geliyor ve Tatil Süresi Ne Kadar Olacak?
Ramazan Bayramı 2026'da Hangi Günlere Denk Geliyor ve Tatil Süresi Ne Kadar Olacak?
Bridgerton 5. sezon ne zaman yayınlanacak ve 6. sezon onayı alındı mı?
Bridgerton 5. sezon ne zaman yayınlanacak ve 6. sezon onayı alındı mı?
Arda Güler, Fenerbahçe'ye Doğum Günü Hediyesi Olarak 2 Milyon Euro Kazandırdı
Arda Güler, Fenerbahçe'ye Doğum Günü Hediyesi Olarak 2 Milyon Euro Kazandırdı
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'den Ayrılışında Jose Mourinho'nun Rolü Nedir?
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe'den Ayrılışında Jose Mourinho'nun Rolü Nedir?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Takvimi Ne Zaman Açıklanacak?
Sabancı ailesinin heyecan verici gelişmesi: bebeklerinin cinsiyeti belli oldu mu?
Sabancı ailesinin heyecan verici gelişmesi: bebeklerinin cinsiyeti belli oldu mu?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft