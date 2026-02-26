Sabancı ailesinin heyecan verici gelişmesi: bebeklerinin cinsiyeti belli oldu mu?

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, ailelerine katılacak yeni bir bireyin cinsiyetini öğrenmek için gün sayarken, bu durum magazin dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ekim 2021'de gerçekleşen görkemli düğünlerinin ardından, çiftin ilk çocukları Arzu Alara'nın doğumu, ailelerinde mutluluğu artırmıştı. Ancak, Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki evlilik dışı çocuğunun ortaya çıkması, çiftin evliliğinde ciddi bir krize yol açmış ve boşanma iddiaları gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından aile içindeki dengeler yeniden sağlanmış ve çiftin ikinci kez anne-baba olacağı bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Nazlı Sabancı'nın hamilelik haberi, sosyal medyada ve magazin basınında geniş yankı buldu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bu durumu okuyucularına aktarırken, Hacı ve Nazlı Sabancı'nın ikinci çocuklarının cinsiyeti hakkında pek çok spekülasyon ortaya atıldı.

Çiftin ikinci bebeği erkek mi, kız mı?

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın ikinci çocuklarının cinsiyeti hakkında yapılan yorumlar, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre, çiftin 3 aylık bir erkek bebeği beklediği ve isimleri konusunda henüz bir karar vermedikleri öne sürüldü. Bu durum, sosyal medya platformlarında 'Küçük Hacı yolda' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın ilişkisi, 2017 yılında başlamış ve 2021 yılında evlilikle taçlanmıştı. Çiftin ilk çocukları Arzu Alara'nın doğumu, aileye mutluluk getirmişti. Ancak Hacı Sabancı'nın önceki ilişkisi sonucu doğan çocuğun ortaya çıkması, çiftin evliliğini sarsmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Geçmişte yaşanan olaylar nasıl gelişti?

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu, Fatma Demir ile olan ilişkisi sonucunda dünyaya gelmişti. İkili, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmış ve zaman zaman bir araya gelmişti. Ancak ilişkileri 2015 yılında sona ermişti. Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmiş, fakat bu evlilik de kısa sürede sona ermiştir.

Fatma Demir, Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için yardım talep etmiş ve bu süreçte Sabancı'nın maddi destek sağladığı iddia edilmiştir. 2021 yılında, Fatma Demir'in Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişki sonucunda hamile kaldığı ve oğlu Uzay'ı doğurduğu öğrenilmiştir. İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığını tespit etmek için DNA testi yapılmasına karar vermiştir.

Son gelişmeler ve toplumsal yansımaları

Mahkeme, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğuna dair %99.99 ihtimalle bir rapor almış ve bu durum, Hacı Sabancı'nın ailesiyle birlikte mutluluk pozları paylaşmasına neden olmuştur. Ancak, Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabındaki 'Sabancı' soyadını silip tekrar yazması, takipçilerin dikkatini çekmiş ve aile içinde olası çatırdamalar olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştır.

Fatma Demir'in geçmişi ve şu anki durumu da merak konusu olmuştur. Bir dönem mankenlik yapan Demir, şu an turizm sektöründe yer almakta ve Kapadokya'da 'Uzay Cave Suite Hotel' isimli bir otel işletmektedir. Bu gelişmeler, Sabancı ailesinin yaşadığı karmaşık durumu daha da ilginç hale getirmiştir.