Dolar
43,8907 %0.04
Euro
51,9460 %0.23
Gram Altın
7.285,57 % 0,26
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Mersin'de pazar alışverişi yapan doktor çiftin zehirli ot kabusu

Mersin'de pazar alışverişi yapan doktor çiftin zehirli ot kabusu

Mersin’de pazardan alınan zehirli tirşik otu, bir doktor çiftinin sağlığını tehdit etti. Olay sonrası uyarılar yapıldı.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Mersin'de pazar alışverişi yapan doktor çiftin zehirli ot kabusu
Okunma Süresi: 2 dk

Mersin’in Mezitli ilçesinde, pazardan alınan bir ürünün zehirli tirşik otu çıkması sonucu bir doktor fenalaşarak sağlık sorunu yaşadı. Olay, sağlık alanında görev yapan bir çiftin, pazardan aldıkları ürünün zehirli olduğunu anlamasıyla gündeme geldi.

Radyoloji Uzmanı Dr. Serkan Yüksel, pazı olarak satın aldığı otun tadına baktıktan sonra ağızda yanma, uyuşma ve küçük dilde şişme gibi belirtilerle karşılaştı. Eşi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, anında müdahalede bulunarak eşinin şikayetlerini hafifletmeye çalıştı.

Olayın gelişimi nasıldı?

Geçen cumartesi günü Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir köy pazarına giden doktor çift, tezgahta gördükleri otu pazı olarak satın aldı. Ürünün görünümünden şüphe duyarak satıcıya birkaç kez teyit sorsalar da, satıcının “taze olduğu için böyle” yanıtı üzerine alışverişlerini tamamladılar.

Evde otları yıkadıktan sonra ellerinde kaşıntı hissettiler. Bu durumun, yan yana bulunan ısırgan otundan kaynaklanabileceği düşünülse de, pişirme işleminin ardından Dr. Serkan Yüksel’in yaşadığı ani reaksiyon, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Tirşik otu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, satın aldıkları otun sonradan tirşik otu olduğunu anladıklarını ifade etti. Tirşik otunun doğrudan tüketilmemesi gerektiğini, geleneksel olarak fermente edilerek zehrinin azaltıldığını belirtti. Doğrudan tüketimin hava yolunu etkileyebileceği ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanan olayın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan doktor çift, Türkiye’de özellikle köy pazarlarında satılan yabani otların tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Bu tür vakaların sıkça yaşandığını belirten Yüksel, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlara yönelik uyarılar nelerdir?

Doktor çift, zehirli ot vakalarının Türkiye’de sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde acil servise başvurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, köy pazarlarında satılan yabani otların tüketiminde dikkatli olunması çağrısında bulundular.

Olayın ardından, doktor çiftinin yaşadığı sağlık sorunu, pazarlarda satılan ürünlerin güvenilirliği konusunda bir kez daha düşünülmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu tür olayların önüne geçmek için, tüketicilerin dikkatli olması ve şüpheli ürünleri almaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

#Mersin
#Zehirlenme
#Tirşik
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü rakamı açıkladı
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı en güçlü rakamı açıkladı
#Ekonomi / 26 Şubat 2026
Ukrayna, Türkiye'den İHA Tedarikinin Ardından Kendi İHA Üretimine Başladı
Ukrayna, Türkiye'den İHA Tedarikinin Ardından Kendi İHA Üretimine Başladı
#Teknoloji / 26 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Vlad Bykov'un Mal Varlığı Ne Kadar ve Hangi Sektörde Faaliyet Gösteriyor?
Vlad Bykov'un Mal Varlığı Ne Kadar ve Hangi Sektörde Faaliyet Gösteriyor?
Gündem
Bursa'da 25 Şubat 2026 İftar Saati Ne Zaman?
Bursa'da 25 Şubat 2026 İftar Saati Ne Zaman?
Manas enerji yönetimi, tera yatırım ile yeni bir büyüme dönemine mi giriyor?
Manas enerji yönetimi, tera yatırım ile yeni bir büyüme dönemine mi giriyor?
Motorin Fiyat Artışının Ardından Petrol Piyasasında Neler Oluyor?
Motorin Fiyat Artışının Ardından Petrol Piyasasında Neler Oluyor?
AyBüke Pusat'ın 31. Yaş Günü Kutlaması Furkan Andıç'tan Romantik Bir Mesajla Gerçekleşti Mi?
AyBüke Pusat'ın 31. Yaş Günü Kutlaması Furkan Andıç'tan Romantik Bir Mesajla Gerçekleşti Mi?
26 Şubat 2026'da Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar?
26 Şubat 2026'da Gram Altın ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar?
Taşacak bu deniz dizisinde deniz baysal'ın kamera arkası anları neden dikkat çekiyor?
Taşacak bu deniz dizisinde deniz baysal'ın kamera arkası anları neden dikkat çekiyor?
2026 Cemre Düşme Tarihleri: Bahar Geliyor! 2. Cemre Ne Zaman Düşecek?
2026 Cemre Düşme Tarihleri: Bahar Geliyor! 2. Cemre Ne Zaman Düşecek?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft