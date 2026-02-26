Mersin'de pazar alışverişi yapan doktor çiftin zehirli ot kabusu

Mersin’in Mezitli ilçesinde, pazardan alınan bir ürünün zehirli tirşik otu çıkması sonucu bir doktor fenalaşarak sağlık sorunu yaşadı. Olay, sağlık alanında görev yapan bir çiftin, pazardan aldıkları ürünün zehirli olduğunu anlamasıyla gündeme geldi.

Radyoloji Uzmanı Dr. Serkan Yüksel, pazı olarak satın aldığı otun tadına baktıktan sonra ağızda yanma, uyuşma ve küçük dilde şişme gibi belirtilerle karşılaştı. Eşi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, anında müdahalede bulunarak eşinin şikayetlerini hafifletmeye çalıştı.

Olayın gelişimi nasıldı?

Geçen cumartesi günü Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir köy pazarına giden doktor çift, tezgahta gördükleri otu pazı olarak satın aldı. Ürünün görünümünden şüphe duyarak satıcıya birkaç kez teyit sorsalar da, satıcının “taze olduğu için böyle” yanıtı üzerine alışverişlerini tamamladılar.

Evde otları yıkadıktan sonra ellerinde kaşıntı hissettiler. Bu durumun, yan yana bulunan ısırgan otundan kaynaklanabileceği düşünülse de, pişirme işleminin ardından Dr. Serkan Yüksel’in yaşadığı ani reaksiyon, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Tirşik otu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, satın aldıkları otun sonradan tirşik otu olduğunu anladıklarını ifade etti. Tirşik otunun doğrudan tüketilmemesi gerektiğini, geleneksel olarak fermente edilerek zehrinin azaltıldığını belirtti. Doğrudan tüketimin hava yolunu etkileyebileceği ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaşanan olayın daha ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan doktor çift, Türkiye’de özellikle köy pazarlarında satılan yabani otların tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Bu tür vakaların sıkça yaşandığını belirten Yüksel, vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlara yönelik uyarılar nelerdir?

Doktor çift, zehirli ot vakalarının Türkiye’de sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde acil servise başvurulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, köy pazarlarında satılan yabani otların tüketiminde dikkatli olunması çağrısında bulundular.

Olayın ardından, doktor çiftinin yaşadığı sağlık sorunu, pazarlarda satılan ürünlerin güvenilirliği konusunda bir kez daha düşünülmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu tür olayların önüne geçmek için, tüketicilerin dikkatli olması ve şüpheli ürünleri almaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.