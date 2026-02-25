2026 Cemre Düşme Tarihleri: Bahar Geliyor! 2. Cemre Ne Zaman Düşecek?

2026 yılı itibarıyla cemre düşme tarihleri, baharın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Şubat ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte, ilk cemrenin havaya düşmesinin ardından suların ısınması için geri sayım başladı. Bu geleneksel takvim, doğanın uyanışını simgelerken, tarımsal faaliyetlerden günlük yaşam planlarına kadar birçok alanda etkili olmaktadır.

İkinci cemre suya ne zaman düşecek?

Halk inanışlarına göre, cemre düşme olayları yedişer gün arayla gerçekleşmektedir. 2026 yılı takvimine göre, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecektir. İlk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesiyle başlayan atmosferik değişim, bu tarihlerde su kütlelerine yansıyacaktır. Suyun ısınmaya başlamasıyla birlikte, nehirlerdeki buzların çözülmesi ve deniz suyu sıcaklıklarının artması beklenmektedir.

Bu süreç, özellikle çiftçiler ve denizle uğraşanlar için büyük bir önem taşımaktadır. Meteorolojik verilerle desteklenen bu kademeli ısınma süreci, baharın kapıda olduğunu simgelerken, doğanın uyanışını da hızlandırmaktadır.

Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek?

Doğanın tam anlamıyla uyanışını temsil eden üçüncü cemre, Mart ayının ilk haftasında gerçekleşecektir. 2026 yılı itibarıyla üçüncü cemre, 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecektir. Toprağın ısınması, bitkilerin uyanması ve halk arasında