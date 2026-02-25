İkinci el araba fiyatlarında son durum nedir ve en çok hangi modeller tercih ediliyor?

Otomobil piyasası, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Ramazan ayının etkisiyle önemli bir durgunluk süreci yaşamaktadır. Değerli metaldeki sert düşüş, yatırımcıların otomobil yerine altına yönelmesine neden olurken, bu durum ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermektedir. Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, mevcut durumda ikinci el araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 6 oranında bir düşüş olduğunu ifade etmekte ve bayram döneminde fiyatların artacağına dair öngörülerde bulunmaktadır.

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasası, altın fiyatlarındaki yeniden yükseliş nedeniyle durgun bir dönem geçirmektedir. Yatırımcıların otomobil alımından ziyade altın alımına yönelmesi, bayram öncesi araba almak isteyenlerin ikinci el piyasasındaki son durumu merakla araştırmasına yol açmaktadır. Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, AHaber ekranlarında ikinci el otomobil piyasasındaki gelişmeleri aktarmaktadır.

İkinci el otomobil fiyatları neden geriledi?

Ramazan ayının başlarında otomobil piyasasında hafif bir durgunluk gözlemlenmiştir. Ancak uzmanlar, bayram öncesi hareketliliğin başlayacağını belirtmektedir. Otomotiv Uzmanı Karacabey, bayram döneminde Türkiye genelinde büyük bir göç yaşandığını ve bu durumun araç talebini artırdığını ifade etmektedir. Her bayram, Türkiye'nin dörtte birinin yer değiştirmesiyle birlikte, araç talebinin yükselmesi satışları da hareketlendirir.

Ramazan'ın son on gününe yaklaşırken, araç alacakların daha fazla ilgi gösterdiği ve satışların hızlandığı gözlemlenmektedir. Karacabey, bayramda hareket beklediklerini vurgulayarak, mevcut düşük talep nedeniyle fiyatlarda bir çekilme olduğunu, ancak bayrama doğru talep artışıyla birlikte fiyatların yeniden yükselebileceğini belirtmektedir.

İkinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen modeller hangileri?

2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla, ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen modeller arasında Fiat Egea, Toyota Corolla, Renault Clio, Honda Civic, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Dacia Duster ve Ford Focus yer almaktadır. Bu araçların fiyatları ortalama olarak 750 bin TL ile 1.7 milyon TL arasında değişiklik göstermektedir. Söz konusu araçlar, kullanıcılar tarafından 'çeyrek altın' değeri olarak nitelendirilmektedir.

İkinci el otomobil fiyatları, sınıflarına göre ortalama olarak şu şekildedir: Renault Clio (1.0 Tali / 1.5 dCi) 2020 - 2023, Fiat Egea (1.3 Multijet / 1.4 Fire) 2021 - 2024, Toyota Corolla (1.5 Vision/Dream) 2020 - 2023, Honda Civic (1.6 i-VTEC / 1.5 VTEC) 2019 - 2022, Dacia Duster (1.3 TCE / 1.5 dCi) 2021 - 2023 ve Peugeot 3008 (1.5 BlueHDi) 2019 - 2022. Bu fiyatlar, genellikle 3-5 yaşındaki, ortalama kilometredeki araçlar için tahmini aralıklardır ve daha yeni, düşük kilometreli araçlar bu aralığın üzerinde fiyatlandırılabilirken, daha eski veya yüksek kilometreli araçlar altında kalabilmektedir.