Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?

Stripe, 1,9 trilyon dolarlık işlem hacmine ve 159 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, PayPal’ın tamamını ya da belirli bölümlerini satın alma seçeneklerini değerlendirmeye almış durumda. Bu durum, iki büyük fintech devinin birleşme ihtimalini gündeme getiriyor.

Görüşmelerin Erken Aşaması Neleri Kapsıyor?

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Stripe ve PayPal arasında henüz başlangıç aşamasında olan görüşmeler sürüyor. Bu aşamada, olası bir birleşmenin detaylarının netleşmediği ve her iki tarafın da stratejik hedeflerini göz önünde bulundurarak hareket ettiği ifade ediliyor.

Olası bir birleşme, stablecoin ve blokzinciri alanında büyümeyi hedefleyen iki devin aynı çatı altında toplanmasını sağlayabilir. Bu durum, sektördeki rekabeti artırabilir ve yenilikçi finansal hizmetlerin sunulmasına olanak tanıyabilir.

PayPal’ın Kripto Para Stratejisi Nedir?

PayPal, 2022 yılında Paxos aracılığıyla piyasaya sürdüğü dolar endeksli stablecoin'i PYUSD ile kripto para piyasasında önemli bir konum elde etti. PYUSD, kullanıcıların düşük maliyetlerle dolar transferi yapmasına olanak tanıyarak, kripto para kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu stablecoin'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşarak, PayPal’ın kripto para alanındaki etkisini artırmış durumda. Bu strateji, PayPal’ın dijital ödemelerdeki liderliğini sürdürmesine katkı sağlıyor.

Stripe’ın Kripto Para Yatırımları ve Geleceği

Stripe, kripto para alanındaki stratejisini güçlendirmek amacıyla 2024 yılında Bridge şirketini 1 milyar 100 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma, Stripe’ın kripto altyapısını geliştirme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Ayrıca, Stripe, girişim sermayesi firması Paradigm ile birlikte, ödeme odaklı bir blokzinciri olan Tempo projesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür girişimler, Stripe’ın geleneksel ödeme sistemlerini kripto altyapısıyla entegre etme hedefini desteklemektedir.