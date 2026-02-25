Dolar
43,8700 %0.06
Euro
51,7198 %0.09
Gram Altın
7.308,75 % 0,40
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?

Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?

Stripe, 1,9 trilyon dolarlık işlem hacmi ile PayPal'ı satın alma seçeneklerini araştırıyor. Görüşmelerin erken aşamada olduğu belirtiliyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Stripe, paypal'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor mu?
Okunma Süresi: 2 dk

Stripe, 1,9 trilyon dolarlık işlem hacmine ve 159 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, PayPal’ın tamamını ya da belirli bölümlerini satın alma seçeneklerini değerlendirmeye almış durumda. Bu durum, iki büyük fintech devinin birleşme ihtimalini gündeme getiriyor.

Görüşmelerin Erken Aşaması Neleri Kapsıyor?

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre, Stripe ve PayPal arasında henüz başlangıç aşamasında olan görüşmeler sürüyor. Bu aşamada, olası bir birleşmenin detaylarının netleşmediği ve her iki tarafın da stratejik hedeflerini göz önünde bulundurarak hareket ettiği ifade ediliyor.

Olası bir birleşme, stablecoin ve blokzinciri alanında büyümeyi hedefleyen iki devin aynı çatı altında toplanmasını sağlayabilir. Bu durum, sektördeki rekabeti artırabilir ve yenilikçi finansal hizmetlerin sunulmasına olanak tanıyabilir.

PayPal’ın Kripto Para Stratejisi Nedir?

PayPal, 2022 yılında Paxos aracılığıyla piyasaya sürdüğü dolar endeksli stablecoin'i PYUSD ile kripto para piyasasında önemli bir konum elde etti. PYUSD, kullanıcıların düşük maliyetlerle dolar transferi yapmasına olanak tanıyarak, kripto para kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu stablecoin'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolara ulaşarak, PayPal’ın kripto para alanındaki etkisini artırmış durumda. Bu strateji, PayPal’ın dijital ödemelerdeki liderliğini sürdürmesine katkı sağlıyor.

Stripe’ın Kripto Para Yatırımları ve Geleceği

Stripe, kripto para alanındaki stratejisini güçlendirmek amacıyla 2024 yılında Bridge şirketini 1 milyar 100 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma, Stripe’ın kripto altyapısını geliştirme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Ayrıca, Stripe, girişim sermayesi firması Paradigm ile birlikte, ödeme odaklı bir blokzinciri olan Tempo projesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu tür girişimler, Stripe’ın geleneksel ödeme sistemlerini kripto altyapısıyla entegre etme hedefini desteklemektedir.

Ramazan’ın 7. günü için pratik ve lezzetli iftar menüsü önerileri nelerdir?
Ramazan’ın 7. günü için pratik ve lezzetli iftar menüsü önerileri nelerdir?
#Gündem / 25 Şubat 2026
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24,3 artarak 154 bin adedi aştı mı?
Avrupa'da elektrikli otomobil satışları %24,3 artarak 154 bin adedi aştı mı?
#Teknoloji / 25 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Filipinler Donanması, ASELSAN Silah Sistemleriyle Donatılan İlk Açık Deniz Devriye Gemisini Hizmete Aldı mı?
Filipinler Donanması, ASELSAN Silah Sistemleriyle Donatılan İlk Açık Deniz Devriye Gemisini Hizmete Aldı mı?
Teknoloji
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
Telegram Kurucusu Pavel Durov Hakkında Terör Soruşturması Başlatıldı mı?
17 Yaşındaki İremnur Ç.'den Şok Edici İddia: Öz Ağabeyim Taciz Etti, Yardım Edin
17 Yaşındaki İremnur Ç.'den Şok Edici İddia: Öz Ağabeyim Taciz Etti, Yardım Edin
Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında
Russell Brand, Tecavüz İddialarıyla Londra'da Hakim Karşısında
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
Erzurum'da düzenlenen operasyonda 1500 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi
Can Yaman, Türkiye’deki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi: ‘Ortada Bir Vaka Yok’
Can Yaman, Türkiye’deki Gözaltı İddialarına Yanıt Verdi: ‘Ortada Bir Vaka Yok’
Maden Borsası Gerçek mi, Ne Zaman Kurulacak ve Nerede Satış Yapılacak?
Maden Borsası Gerçek mi, Ne Zaman Kurulacak ve Nerede Satış Yapılacak?
Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?
Gaziantep'te Ramazan Ayında Sahur Davulculuğu Geleneği Ne Kadar Ücretlendirilmekte?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft