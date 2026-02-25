Havza Kaymakamı Ayvat, KYK Yurdunda Öğrencilerle İftar Programı Düzenledi Mi?

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında, Havza Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bu etkinlik, yerel yönetimlerin gençlerle olan ilişkilerini güçlendirmek ve onların ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

İftar öncesinde, Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemek aldı. Bu süreçte, Ayvat, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kendilerinin de öğrencilik döneminde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Ayvat, 'Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin ilçemizde rahat eğitim alması için elimizden gelen gayreti her zaman göstermekteyiz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız ve kapım her daim sizlere açık.' şeklinde konuştu.

İftar Programına Kimler Katıldı?

İftar programına, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Tapu Müdürü Hatice Elverdi, KYK Yurt Müdürü Elmas Gümüşçü, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Yeniden Refah Partisi Havza İlçe Başkanı Mustafa Turan, Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk Çörekçioğlu ile yurt idarecileri ve öğrenciler katıldı. Bu katılımcılar, etkinliğin önemine vurgu yaparak, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmanın gerekliliğini dile getirdi.

Öğrencilerin İftar Deneyimi Nasıldı?

Öğrenciler, Kaymakam Ayvat ile birlikte iftar yapmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Bu tür etkinliklerin, hem toplumsal bağları güçlendirdiğini hem de gençlerin kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağladığını belirttiler. İftar programı, sadece yemek paylaşımının ötesinde, gençlerin sosyal etkileşimde bulunmalarını ve yerel yönetimle olan bağlarını kuvvetlendirmelerini sağladı.

Yerel Yönetimlerin Gençlere Desteği Neden Önemli?

Yerel yönetimlerin, gençlerle kurduğu bu tür ilişkiler, toplumun geleceği açısından büyük bir öneme sahiptir. Gençlerin, eğitim hayatları boyunca desteklenmesi, onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri açısından kritik bir rol oynamaktadır. Kaymakam Ayvat'ın bu etkinliği, gençlerin yalnızca eğitim hayatlarına değil, aynı zamanda sosyal yaşamlarına da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu tür programların, gençlerin motivasyonunu artırarak, topluma daha aktif bireyler olarak katılmalarını sağlaması beklenmektedir.