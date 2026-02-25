Sarıyer Belediyesi'nde Rant İddiaları ve Müjdat Gezen'in İçeri Alınmaması Nedenleri Neler?

Sarıyer Belediyesi'ne bağlı iki kültür merkezinin, ticari amaçlarla kullanıldığına dair ciddi iddialar ortaya atıldı. Bu merkezlerde sahne kullanımı için 2 milyon 500 bin lira talep edildiği öne sürülürken, ünlü sanatçı Müjdat Gezen'in 600 bin lira eksik ödeme yaptığı gerekçesiyle ikinci etkinliği için içeri alınmadığı iddia ediliyor.

İddialara göre, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi, yalnızca belediye hizmeti olarak değerlendirilmesi gereken alanlar olmalarına rağmen, ücretli etkinlikler düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu durum, bazı işlemlerin mevzuata aykırı yürütüldüğünü göstermektedir.

Merkezlerin Kullanım Şartları Neler?

Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıyer Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın şartları arasında, merkezlerin üçüncü şahıslara kullandırılmaması ve ticari faaliyet yürütülmemesi bulunmaktadır. Ancak, bu şartların ihlal edildiği iddiaları gündeme gelmiştir.

Müjdat Gezen'in, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlemek için 2 milyon 500 bin lira ödendiği, bu miktarın 1 milyon 900 bin lirasının Bilal Mavi isimli bir iş insanının hesabına gönderildiği, geri kalan 600 bin liranın ise etkinlik sonrası ödenmesi kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Müjdat Gezen'in İçeri Alınmama Sebepleri Neler?

İlk etkinlik sonrasında 600 bin liralık ödemeyi gerçekleştirmeyen Müjdat Gezen, ikinci etkinliği için kültür merkezine girmek istediğinde içeri alınmamıştır. Bu durum, sanatçının organizasyon işlerini takip eden kişi aracılığıyla gerçekleşmiştir. Halil İbrahim Kurşun'un yaptığı açıklamalar, kültür merkezlerinde ticari organizasyon yapıldığını savunmaktadır.

Yaşanan gelişmeler üzerine Müjdat Gezen'in CHP Lideri Özgür Özel ile telefonda görüşerek durumu sitem ettiği iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca, kültür merkezlerinin bazı yapımlara ve biletli etkinliklere açıldığı, hatta bir dijital platform için çekim yapıldığı yönünde iddialar da bulunmaktadır.

İstanbul Valiliği'nden İnceleme Başlatıldı mı?

İddiaların ardından İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı bildirilmektedir. İlk tespitlerde, ticari amaçla kullanılması yasak olan kültür merkezlerine ait otoparkların ücretli işletildiği ileri sürülmüştür. Müfettişlerin, otopark gişelerinin kaldırılması yönünde talimat verdiği ve diğer iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilmektedir.

Sarıyer Belediyesi, mevzuata aykırı işlem iddiaları üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığını açıklamıştır. Ayrıca, idari ve hukuki sürecin devam ettiği ve gerekli durumlarda görevden uzaklaştırma dahil idari tedbirlerin uygulanabileceği ifade edilmiştir.