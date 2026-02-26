Manas enerji yönetimi, tera yatırım ile yeni bir büyüme dönemine mi giriyor?

Enerji yönetimi ve akıllı sayaç teknolojileri alanında faaliyet gösteren Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., önemli bir stratejik ortaklık kararı alarak yeni bir büyüme dönemine girmiştir. Bu dönem, şirketin gelecekteki hedeflerini ve büyüme stratejilerini belirleyecek önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

20 Şubat 2026 tarihinde Manas Enerji'nin kurucu ortakları ile Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) arasında imzalanan Pay Alım ve Satım Sözleşmesi çerçevesinde, 20.064.000 adet A grubu imtiyazlı pay ile 51.288.000 adet B grubu pay TEHOL tarafından devralınmıştır. Bu devrin tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu paylar Manas Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin %21,55’ine ve oy haklarının %36,86’sına karşılık gelmektedir.

Yeni yönetim yapısı nasıl şekillenecek?

Pay devri işlemi sonucunda Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş., Manas Enerji'deki büyük ortak konumuna geçerken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Emre Tezmen atanmıştır. Bu değişim, şirketin yönetim yapısında önemli bir dönüşüm yaratacak ve stratejik kararların alınmasında yeni bir dönem başlatacaktır.

Emre Tezmen'in liderliğinde, Manas Enerji'nin büyüme hedefleri doğrultusunda daha etkili bir yönetim anlayışının benimsenmesi beklenmektedir. Tezmen, şirketin mevcut potansiyelini değerlendirme ve yeni fırsatlar yaratma konusunda önemli adımlar atmayı planlamaktadır.

Hangi alanlarda büyüme hedefleniyor?

Manas Enerji'nin yeni dönemde ölçeklenebilir bir büyüme modeline geçiş yapması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, şirketin güçlü Ar-Ge altyapısı, yerli üretim kabiliyeti ve akıllı sayaç teknolojilerindeki uzmanlığı, TEHOL'un finansal gücü ve stratejik yönetim yaklaşımıyla birleşerek daha geniş bir pazara hitap etme potansiyeli taşımaktadır.

Özellikle akıllı şebekeler, veri odaklı enerji altyapıları, enerji verimliliği çözümleri ve akıllı şehir uygulamaları gibi alanlarda projelerin hız kazanması beklenmektedir. Bu projeler, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda Manas Enerji'nin etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Emre Tezmen'in hedefleri neler?

Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Manas’ın teknoloji üretme gücünü ve mühendislik birikimini daha geniş pazarlara taşıyacak bir dönemin başlangıcındayız. Amacımız, güçlü finansal yapı ve stratejik yönetim yaklaşımıyla şirketimizi bölgesel bir oyuncudan küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji markasına dönüştürmek.” ifadelerini kullanmıştır.

Tezmen, sürdürülebilir büyüme, yüksek katma değerli ihracat ve yenilikçi çözümlerle paydaşlara kalıcı değer üretmeye odaklanacaklarını vurgulamıştır. Bu hedefler doğrultusunda, Manas Enerji'nin gelecekteki projeleri ve stratejileri merakla beklenmektedir.