Arda Güler, Fenerbahçe'ye Doğum Günü Hediyesi Olarak 2 Milyon Euro Kazandırdı

2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Doğum gününde İspanyol devindeki 100. maçına çıkarak önemli bir başarıya imza atan milli futbolcumuz, bu karşılaşmada 80 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin Arda Güler için yapılan anlaşmadan elde ettiği gelirler de rekor seviyelere ulaştı.

Arda Güler'in 100. Maçında Neler Yaşandı?

Şampiyonlar Ligi'nin güçlü takımlarından biri olan Real Madrid, geçtiğimiz gece Bernabeu Stadyumu'nda Benfica'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu mücadele, sadece elde edilen skorla değil, aynı zamanda Arda Güler'in doğum gününde 100. resmi maçına çıkmasıyla da hafızalarda yer etti. 21 yaşındaki futbolcu, bu önemli karşılaşmada 84 dakika sahada kalarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Arda Güler'in bu 100. maçı, kariyerinde önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra, Fenerbahçe için de finansal açıdan önemli sonuçlar doğurdu. Arda'nın sözleşmesindeki performans bonusu maddesi, bu maçla birlikte devreye girdi ve böylece eski kulübü Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon Euro daha girdi.

Fenerbahçe'nin Kazancı Ne Kadar Oldu?

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 10 milyon Euro'ya kadar ulaşan bonus maddeleri karşılığında göndermişti. Bu son gelişmeyle birlikte, Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde ettiği bonus gelirleri toplamda 8 milyon Euro'ya ulaştı. Bu durum, kulübün finansal durumunu olumlu yönde etkilemektedir.

Arda Güler'in 25 maç daha forma giymesi durumunda, sözleşmedeki bir diğer madde gereği 2 milyon Euro'luk son bonus da aktive olacak. Böylece Fenerbahçe'nin Arda transferinden elde edeceği toplam kazanç 30 milyon Euro'ya ulaşma potansiyeline sahip. Ayrıca, Fenerbahçe'nin anlaşma kapsamında Arda Güler'in bir sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkı da bulunmaktadır.

Futbol Kariyerinde Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?

Arda Güler'in Real Madrid'deki performansı, sadece kulübü için değil, aynı zamanda kendi kariyeri için de büyük bir öneme sahip. Genç futbolcu, bu süreçte kendisini daha da geliştirme fırsatı bulacak ve uluslararası arenada daha fazla deneyim kazanacaktır. Fenerbahçe'nin Arda Güler üzerinden elde ettiği gelirler, kulübün gelecekteki transfer stratejileri için de önemli bir kaynak oluşturacak.

Sonuç olarak, Arda Güler'in hem başarıları hem de Fenerbahçe'ye kazandırdığı finansal değer, Türk futbolunun uluslararası alandaki temsilcileri arasında yer almasını sağlamaktadır. Bu durum, genç yeteneklerin uluslararası arenada daha fazla fırsat bulmasını da teşvik edecektir.