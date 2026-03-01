İran Savaşı Nedeniyle EuroLeague Maçları Ertelendi Mi?

EuroLeague, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların etkisiyle 3 Mart Salı günü oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - Paris Basketball maçını ertelemek zorunda kaldı. Bu karar, bölgedeki mevcut durumun spor etkinliklerini olumsuz etkilemesi nedeniyle alındı.

Hapoel Tel Aviv ile Paris Basketball arasındaki karşılaşmanın ertelenmesi, EuroLeague yönetimi tarafından yapılan resmi bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "EuroLeague Normal Sezonu 21. hafta kapsamında, 3 Mart Salı günü Tel Aviv’de oynanması planlanan Hapoel IBI Tel Aviv – Paris Basket karşılaşması, bölgedeki mevcut durum nedeniyle askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Maçın Ertelenme Sebepleri Neler?

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı, Orta Doğu'da güvenlik endişelerini artırmış ve bu durum spor organizasyonlarını da etkilemiştir. EuroLeague, bu tür durumların spor etkinlikleri üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu erteleme, spor camiasında geniş yankı uyandırırken, EuroLeague yönetimi, maçın yeniden planlanması için etkilenen takımlarla birlikte en uygun seçenekleri değerlendireceğini ifade etmiştir. Bu süreçte, hem sporcuların hem de taraftarların güvenliği öncelikli hedef olarak belirlenmiştir.

Gelecek Planlamaları ve Bilgilendirmeler

EuroLeague, ertelenen maçla ilgili olarak ilerleyen günlerde ek bilgiler paylaşacağını duyurdu. Bu bağlamda, Hapoel Tel Aviv ve Paris Basketball takımları, yeni tarih ve saat konusunda bilgilendirilecektir. Spor dünyası, bu gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Ayrıca, bu süreçte Alperen Şengün'ün 13 sayıda kaldığı Houston Rockets'ın karşılaşması ve Panathinaikos'un Ömer Faruk Yurtseven'in ayrılığını duyurması gibi diğer gelişmeler de dikkat çekmektedir.