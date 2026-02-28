Demi Moore'un Milano Moda Haftası'ndaki Şaşırtan Değişimi Nedir?

Milano Moda Haftası, ünlü isimlerin göz alıcı stilleri ve dikkat çekici dönüşümleriyle dolup taşıyor. Bu etkinlikte, Hollywood'un zamansız yıldızlarından biri olan Demi Moore'un son hali, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. 63 yaşındaki oyuncunun görüntüsü, birçok takipçisi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Demi Moore, özellikle 80’ler ve 90’larda sergilediği performanslarla hafızalarda yer edinen bir isim. Ghost filmindeki unutulmaz rolü, G.I. Jane'deki radikal imaj değişikliği ve Indecent Proposal ile elde ettiği başarılar, onu dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri haline getirmiştir. Hem oyunculuğu hem de cesur tercihleriyle yıllarca magazin dünyasının merkezinde yer alan Moore, güzelliği ve karizmasıyla